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Phòng khám đa khoa Thái Hà 'vẽ' bệnh nặng thêm..., 3 người bị khởi tố

Công Minh
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Công an Hà Nội khởi tố, tạm giam 3 bị can tại Phòng khám đa khoa Thái Hà do thu tiền bệnh nhân ngoài sổ sách, can thiệp kết quả xét nghiệm làm tăng mức độ bệnh.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can để điều tra những sai phạm xảy ra tại Phòng khám đa khoa Thái Hà, số 11 Thái Hà, phường Đống Đa, Hà Nội.

Vụ việc được phát hiện sau khi Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an TP Hà Nội phối hợp Phòng Kiểm tra lĩnh vực y tế thuộc Sở Y tế Hà Nội kiểm tra đột xuất hoạt động của phòng khám.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận nhiều dấu hiệu bất thường trong hoạt động khám, chữa bệnh và kinh doanh thuốc tại cơ sở này.

Phòng khám đa khoa Thái Hà với hàng loạt sai phạm. (Ảnh: công an hà nội)

Theo kết quả xác minh ban đầu, phòng khám có dấu hiệu chỉ định người bệnh thực hiện một số dịch vụ không cần thiết, thậm chí có dịch vụ không nằm trong danh mục kỹ thuật được cấp phép.

Một số kết quả xét nghiệm cũng bị can thiệp, điều chỉnh theo hướng làm tăng mức độ bệnh, từ đó có thể dẫn đến việc người bệnh phải thực hiện thêm các dịch vụ khám, chữa bệnh.

Cùng với đó, cơ quan chức năng phát hiện dấu hiệu sản xuất, kinh doanh thuốc đông y khi chưa được cấp phép. Hoạt động quảng cáo một số sản phẩm tại phòng khám cũng được xác định có nội dung không phù hợp với thực tế.

Đáng chú ý, quá trình điều tra còn làm rõ việc người cầm đầu chỉ đạo nhân viên sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để thu tiền của bệnh nhân. Khoản tiền thu được lên tới nhiều tỷ đồng nhưng bị để ngoài hệ thống sổ sách kế toán.

Căn cứ tài liệu thu thập, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án về các tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam”.

Ba bị can bị khởi tố và tạm giam để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của từng người cùng những nội dung liên quan.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin trước khi lựa chọn cơ sở khám, chữa bệnh. Những người từng sử dụng dịch vụ tại Phòng khám đa khoa Thái Hà có thể liên hệ Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội tại số 58 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân để cung cấp thông tin, trình báo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Tags

Thái Hà

Phòng khám đa khoa Thái Hà

phường Đống Đa

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