Phối hợp với Campuchia truy bắt kẻ xả súng bắn chết 4 người tại TPHCM

Sáng 1/2, Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương - Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã phối hợp với các lực lượng chức năng Campuchia truy tìm đối tượng Lê Quốc Tuấn (33 tuổi, biệt danh: Tuấn "Khỉ") - kẻ đã nổ súng trên địa bàn huyện Củ Chi, TPHCM khiến 5 người thương vong.

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương cho biết, việc thắt chặt an ninh truy bắt dọc các tỉnh giáp ranh với TPHCM đã được triển khai từ ngày đầu khi đối tượng Lê Quốc Tuấn gây án.

Lực lượng Biên phòng các tỉnh thành, như Long An, Bình Phước, Tây Ninh, Đắc Nông... đã truyền thông tin, hình ảnh nhận dạng từ lệnh truy nã của Công an TPHCM. Các đồn, trạm biên phòng cũng đã tăng cường quân số, tăng tuần tra để truy bắt nghi can. Trong đó, tỉnh Tây Ninh có 15 đồn, 16 trạm đều tăng cường quân ra biên giới để truy tìm.

Lực lượng chức năng đang triển khai nhiều lực lượng truy tìm Tuấn "khỉ"

Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh Biên phòng Việt Nam đã phối hợp với Công an quốc gia; Bộ Tư lệnh hiến binh quân đội Hoàng gia Campuchia triển khai thêm lực lượng, siết chặt an ninh, trật tự dọc tuyến biên giới hai nước để phối hợp truy tìm hung thủ.

Trong khi đó, hiện Công an TPHCM đang tiếp tục phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, công an các tỉnh thành phía Nam tiếp tục truy lùng Lê Quốc Tuấn. Theo Công an TPHCM, đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, có vũ khí và rất manh động, không loại trừ khả năng đối tượng sẽ đến các địa phương khác để ẩn náu.