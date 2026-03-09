Phơi bày sự thật vụ tố nhân viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn không cho khách xin nước nóng pha sữa cho con

Ngày hôm qua (8/3), mạng xã hội lan truyền một bài đăng tố nhân viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn không cho khách xin nước để pha sữa cho con.

Người đăng bài cho hay ngày 8/3, gia đình có đi chơi Thảo Cầm Viên và đã chứng khiến một câu chuyện quá đáng thương của hai mẹ con nên muốn kể lại. Cụ thể, một người mẹ bế theo con nhỏ vào quầy bán nước xin nước nóng để pha sữa cho con, nhưng nhân viên trả lời là hết nước sôi. Trong khi đó, ngay tại quầy vẫn đang bám mì ly cho khách.

5 phút sau, người mẹ tiếp tục vào quầy xin nước nhưng nhân viên vẫn lắc đầu không cho. Tới lần thứ 3, người mẹ này đã quay qua xin một gia đình cũng có em bé nhưng gia đình này cũng từ chối. Không biết xoay sở thế nào, người mẹ vào quầy mua một chai nước khoáng, đồng thời xin nước nóng nhưng vẫn không được giúp.

Người đăng bài chia sẻ thời điểm đó bản thân cũng đang bế con nhỏ nên không thể giúp được. May mắn tới khi chồng quay về, người này mới giúp bà mẹ kia pha sữa cho con.

Bài đăng gây xôn xao dư luận. (Ảnh chụp màn hình)

Hình ảnh người mẹ chật vật đi xin chút nước nóng cho con nhỏ tới 3 lần hiện lên trong bài chia sẻ khiến dư luận xót xa. Tuy nhiên, phía sau đó là một sự thật hoàn toàn khác.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin lan truyền trên mạng xã hội, Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Thông tin trên tờ Thanh Niên, đại diện Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho hay qua trích xuất camera, đơn vị ghi nhận việc khách xin nước sôi là có. Tuy nhiên, tại thời điểm đó quầy chưa có sẵn nước sôi nên nhân viên đã thông báo với khách vui lòng chờ để đun nước.

Khi có nước sôi nhân viên báo khách tới lấy nhưng khách đã xin được của gia đình khác. (Ảnh cắt từ clip)

Sau khi nước được nấu xong, nhân viên đã báo khách đến nhận. Tuy nhiên lúc này người khách đã xin được nước nóng từ một khách khác nên không quay lại lấy. Theo ghi nhận trên Thanh Niên, dưới bài tố lan truyền trên mạng xã hội, một số người có mặt tại hiện trường cũng đã vào bình luận trực, cho rằng nội dung bài viết chưa phản ánh đúng sự việc. Bài viết trên đã được người đăng xóa khỏi mạng xã hội.