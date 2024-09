Phó tướng ông Trump tiết lộ kế hoạch hòa bình Ukraine: Châu Âu sẽ trả hết

Phó tranh cử của ông Donald Trump JD Vance nói kế hoạch hòa bình kết thúc xung đột Ukraine trong vòng 24h.

Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình phát thanh mới đây, phó tranh cử của ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump - Thượng nghị sĩ Ohio JD Vance đã hé lộ các chi tiết cụ thể về đề xuất chấm dứt cuộc xung đột Ukraine.

Theo đó, ông JD Vance cho biết, ông Trump đã nhiều lần tuyên bố sẽ kết thúc cuộc chiến "trong vòng 24 giờ&" nếu được bầu làm Tổng thống Mỹ.

Sau đây là một số chi tiết được hé lộ:

Để chấm dứt chiến tranh, "trước hết bạn cần một người mà mọi người đều sợ hãi", ông JD Vance nói. Theo ông, cựu Tổng thống Donald Trump là người có uy lực mang tính "răn đe".

"Họ lo lắng ông Trump sẽ về phía Nga. Họ lo lắng ông ấy đến châu Âu. Bởi ông ấy thực sự có ý định làm những điều như ông ấy nói" - ông JD Vance nhận định.

Theo ông Vance, cả Nga, Ukraine và EU đều muốn xung đột kết thúc, nhưng giao tranh vẫn tiếp diễn vì một Tổng thống Joe Biden thường "ngủ gật khi điều khiển" và Phó Tổng thống Kamala Harris "không biết mình đang làm cái quái gì".

Ông nói tiếp: "Chính sách của họ là 'ném tiền vào vấn đề này, hy vọng người Ukraine có thể đạt được chiến thắng quân sự' trong khi ngay cả người Ukraine cũng nói rằng 'chúng ta không thể đạt được'".

Theo ông, lập trường của ông Trump là phải mạnh mẽ và thông minh để đàm phán chấm dứt điều này.

Trong phác thảo kịch bản ngừng chiến từ phía ứng viên Đảng Cộng hòa, giữa biên giới Nga và Ukraine sẽ được thiết lập một "khu phi quân sự, được củng cố nghiêm ngặt để Nga không thể tấn công thêm lần nữa".

Cùng với đó, Ukraine sẽ giữ được độc lập và chủ quyền của mình và "Nga nhận được sự đảm bảo trung lập từ Ukraine".

"Ukraine sẽ không tham gia NATO" hoặc các tổ chức tương tự khác, ông JD Vance nói.

Ngoài ra, việc tái thiết Ukraine sẽ phải được tài trợ chủ yếu bởi Đức và các nước EU, những nước mà theo ông Vance, "đã bảo lãnh cho nỗ lực chiến tranh của Kiev".

Cũng trong cuộc phỏng vấn được điều hành bởi cựu lính SEAL và cưu nhân viên CIA Shawn Ryan, ông JD Vance nói rằng ông "chán ngấy việc lãng phí sinh mạng người Mỹ khi làm cảnh sát thế giới" và gọi chính sách hiện tại của nước Mỹ đối với Nga là "ngu ngốc".

Đây có thể coi là các tiết lộ đầu tiên chi tiết từ phe của ông Donald Trump cho một kế hoạch hòa bình ở Ukraine.

Cựu Tổng thống Donald Trump chưa từng hé lộ bất cứ thông tin nào về việc sẽ kết thúc chiến tranh trong vòng 24h. Về phần ông JD Vance, trong một bài xã luận trên tờ New York Times vào tháng 4, ông lập luận rằng chiến thắng sẽ đòi hỏi nhiều quân hơn so với khả năng Ukraine có thể huy động và nhiều vũ khí hơn so với khả năng Mỹ có thể sản xuất.

RT bình luận, Nga đã tuyên bố sự trung lập của Ukraine là một trong những mục tiêu chính của mình trong cuộc xung đột bắt đầu vào năm 2022. Trong khi đó, Kiev đã loại trừ bất kỳ cuộc đàm phán nào không dựa trên "công thức hòa bình" của Tổng thống Volodymir Zelensky, bao gồm một danh sách các yêu cầu tối đa mà Moscow đã chế giễu là xa rời thực tế.