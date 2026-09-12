Pho tượng người đàn ông tai to trôi dạt vào bãi biển Cửa Lò

Pho tượng gỗ cao khoảng 60cm, tạc hình người đàn ông tai lớn, có râu, mặc trang phục giống quan lại thời xưa, được người dân phát hiện trên bãi biển Cửa Lò (Nghệ An).

Ngày 12/9, lãnh đạo UBND phường Cửa Lò, Nghệ An, cho biết địa phương đang xác minh nguồn gốc một pho tượng được người dân phát hiện trôi dạt vào bờ biển.

Pho tượng được phát hiện vào sáng 11/9 trên bãi cát thuộc khối Nghi Thu, phường Cửa Lò. Cùng thời điểm, người dân còn phát hiện một bình sứ trôi dạt gần khu vực này.

Anh Dương Đức Nghĩa (26 tuổi, trú khối Thu Thủy, phường Cửa Lò), một trong những người tìm thấy pho tượng, cho biết: Lúc được tìm thấy, pho tượng nằm trên bãi cát, hướng mặt về phía đảo Lan Châu.

“Pho tượng cao khoảng 60cm, trên thân dính nhiều bùn đất. Có lẽ do ngâm nước lâu ngày nên lớp sơn bên ngoài bị bong tróc. Phần miệng, cằm và tai của tượng vẫn còn lớp sơn”, anh Nghĩa nói.

Pho tượng được tạc hình một người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ. Hai tay tượng đặt trước ngực, cầm một vật có hình dáng giống chiếc khăn.

Hình ảnh pho tượng trôi dạt vào biển Cửa Lò.

Điểm gây chú ý là pho tượng có đôi tai lớn, ba chùm râu. Mặt tượng đã bị bong tróc, hư hỏng nhiều vị trí nên các đường nét khó nhận diện.

Sau khi hình ảnh pho tượng được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người tò mò về nguồn gốc của hiện vật. Có ý kiến cho rằng pho tượng có thể xuất phát từ một cơ sở thờ tự rồi bị nước cuốn trôi ra biển. Một số người khác nhận định đây có thể là đồ thờ không còn được sử dụng.

Tuy nhiên, những thông tin trên hiện chỉ là phỏng đoán. Cơ quan chức năng chưa xác định được nguồn gốc, niên đại cũng như giá trị của pho tượng.

Một số nguồn tin cho biết, sau khi được phát hiện, pho tượng đã được một người dân trên địa bàn phường Cửa Lò đưa đi phục dựng.

Địa phương đang tiếp tục xác minh để làm rõ nguồn gốc và quá trình trôi dạt của hiện vật.