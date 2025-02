Phó trưởng công an phường ở Hà Nội bị phạt nguội từ tin báo của người dân qua app

Ngày 5/2, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an phường Trung Liệt, quận Đống Đa đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với một cán bộ công an phường về vi phạm khi tham gia giao thông.

Trước đó, khoảng 13h30' ngày 27/1, ông N.P.H. là Phó trưởng Công an phường Ô Chợ Dừa đã điều khiển xe máy chở người thân tham gia giao thông tại khu vực phố Hoàng Cầu, quận Đống Đa nhưng không đội mũ bảo hiểm.

Căn cứ theo Nghị định 168., ông H. bị phạt 1 triệu đồng, tạm giữ giấy phép lái xe. Ngoài ra, vợ ông H. ngồi sau xe không đội mũ bảo hiểm bị phạt 500 nghìn đồng, TTXVN đưa tin.

Tờ VnExpress dẫn thông tin từ cơ quan chức năng cho hay, vợ chồng Phó Công an phường Ô Chợ Dừa đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, bị người dân ghi hình gửi đến ứng dụng Công dân Thủ đô số (app iHanoi).

Hình ảnh ông H. chở vợ bằng xe máy không đội mũ bảo hiểm.

Báo Phụ nữ Việt nam thuật lại lời trần trình của ông H. như sau: Ngày 27/1, ông H. và vợ đi mua đồ tại khu vực phố Đặng Tiến Đông, ông H. để xe ở ngoài và bị mất 2 mũ bảo hiểm để trên xe. Vào thời điểm sát Tết nên ít cửa hàng còn bán mũ, trên đường về, ông H. và vợ đã tìm cửa hàng bán mũ bảo hiểm nhưng không có. Ông H. xin rút kinh nghiệm và sẽ cẩn thận hơn.