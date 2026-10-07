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Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nêu điều kiện để kết thúc chiến tranh với Iran

Hải Yến
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Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết, chính quyền Iran nên cắt giảm đáng kể năng lực làm giàu uranium của mình để kết thúc cuộc chiến với Mỹ.

- Ảnh 1.

Trạm phóng vũ trụ Imam Khomeini ở tỉnh Semnan, Iran.

"Nếu không muốn có vũ khí hạt nhân, vậy tại sao họ lại cần nhiên liệu làm giàu 60%? Nếu họ muốn thể hiện cam kết không chế tạo vũ khí hạt nhân, hãy đừng sản xuất nhiên liệu làm giàu cấp độ cao". ông Vance nói khi đề cập tới Iran.

"Tôi nghĩ nếu họ muốn thể hiện cam kết không chế tạo vũ khí hạt nhân, họ sẽ làm điều gì đó có ý nghĩa đối với năng lực làm giàu của mình", ông nói thêm.

Ông cho biết Mỹ vẫn sẵn sàng đạt được một thỏa thuận nhưng sẽ yêu cầu những sự nhượng bộ cụ thể từ Iran trong lĩnh vực hạt nhân.

Phó Tổng thống Mỹ khẳng định: "Chúng tôi sẽ không đánh đổi lời nói lấy hành động".

Theo quan điểm của ông, tình hình trở nên phức tạp do thực tế Mỹ không chắc chắn ai là người đưa ra các quyết định ở Iran.

Ông Vance cho biết, Mỹ đang tiến hành các cuộc đàm phán với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Bộ trưởng Ngoại giao Abbas Araghchi. Tuy nhiên, ông tuyên bố vẫn chưa rõ họ có bao nhiêu ảnh hưởng trong bộ máy quyền lực của Iran.

Mỹ và Israel đã phát động cuộc chiến chống Iran ngày 28/2. Tháng 6, Mỹ và Iran đã ký một bản ghi nhớ ghi nhớ dự kiến về một lệnh ngừng bắn ngay lập tức trên tất cả các mặt trận, gồm ở Lebanon.

Tuy nhiên, Mỹ đã tái khởi động các cuộc tấn công quy mô lớn vào Iran trong đêm 8/7, sau khi cáo buộc nước này vi phạm các thỏa thuận hiện có liên quan đến eo biển Hormuz, một điểm nghẽn toàn cầu đối với khoảng 25% nguồn cung dầu mỏ và khoảng 20% nguồn cung khí tự nhiên hóa lỏng (LNG).

Chính quyền Tổng thống Donald Trump gần đây đã phát tín hiệu kết thúc bất kỳ việc sử dụng lực lượng quy mô lớn nào chống Iran và chuyển sang áp đặt áp lực kinh tế đối với nước này thông qua các lệnh trừng phạt thay thế.

Theo TASS
Tags

Iran

Masoud Pezeshkian

Abbas Araghchi

vũ khí hạt nhân

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