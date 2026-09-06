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Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, bổ nhiệm nhân sự

PV
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Trong tuần (từ 31/8 đến 5/9), Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Ngày 3/9, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo quyết định của Ban Bí thư, ông Vũ Thanh Mai thôi giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Vũ Thanh Mai sinh năm 1973, quê ở Nam Định; trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Vật lý.

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Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Trần Hồng Thái (phải ảnh) trao quyết định cho ông Vũ Thanh Mai. Ảnh: VHL.

Trong quá trình công tác, ông từng là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn; Phó trưởng ban, Trưởng Ban Thanh niên trường học, Trung ương Đoàn; Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Từ tháng 2/2013 đến tháng 8/2020, ông là Phó Vụ trưởng, Bí thư Chi bộ Vụ Tổng hợp, Ban Tuyên giáo Trung ương.

Từ tháng 9/2020 đến tháng 3/2023, ông giữ chức Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Từ tháng 4/2023 đến tháng 9/2026, ông giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Chiều cùng ngày, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo quyết định của Ban Bí thư, bà Đinh Thị Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bà Đinh Thị Mai sinh năm 1971, quê quán tỉnh Ninh Bình; trình độ chuyên môn Tiến sĩ Tâm lý học.

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Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi – Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trao quyết định và tặng hoa chúc mừng bà Đinh Thị Mai. Ảnh: VHL.

Bà có nhiều năm công tác tại Tỉnh Đoàn Ninh Bình; sau đó, bà công tác tại Ban Tuyên giáo Trung ương, từng là chuyên viên, chuyên viên chính Vụ Tuyên truyền; Phó Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tuyên truyền.

Từ tháng 8/2019 đến tháng 6/2024, bà giữ chức Vụ trưởng, Bí thư Chi bộ Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương.

Từ tháng 6/2024 đến tháng 9/2026, bà giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Cùng ngày 3/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư và Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Theo báo Quảng Trị, tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chuẩn y ông Phạm Quang Long, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Quảng Trị, tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó vào ngày 27/8, Tỉnh ủy Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Hội nghị đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025-2030 đối với 3 nhân sự gồm: Ông Hoàng Cừ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Minh; ông Nguyễn Đại Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Mỹ Lâm; ông Bùi Đức Thuận, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

Cũng vào ngày 27/8, Tỉnh ủy An Giang đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chuẩn y ông Lê Trung Hồ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025-2030.

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