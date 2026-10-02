HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Phó Tổng Giám đốc Vietcombank xin nghỉ hưu trước tuổi

Châu Anh/VTC News
|

Phó Tổng Giám đốc Vietcombank Nguyễn Văn Tuân xin nghỉ hưu ở tuổi 57 sau gần 2 năm giữ chức danh này.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ( Vietcombank - VCB ) cho biết đã nhận được đơn xin nghỉ hưu trước tuổi của Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Tuân, với thời điểm đề nghị nghỉ hưu kể từ ngày 1/11/2026. Đề nghị của ông Nguyễn Văn Tuân được VCB xem xét, quyết định theo quy định.

Trong đơn, ông Tuân cho biết sau khi suy nghĩ, cân nhắc và căn cứ tình hình sức khỏe, điều kiện cá nhân cùng nguyện vọng bản thân, ông đề nghị được nghỉ hưu trước tuổi.

- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Tuân xin nghỉ hưu trước tuổi từ tháng 11. (Ảnh: VCB).

Ông Tuân cũng cam kết từ nay đến thời điểm nghỉ hưu trước tuổi sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao; phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các đơn vị liên quan để bảo đảm hoạt động của Vietcombank được duy trì ổn định, thông suốt.

TIN LIÊN QUAN

Ông Tuân được giới thiệu có bằng Thạc sỹ Quản trị kinh doanh tại Đại học Tự do Bruxelles. Năm 2015, khi là Phó Tổng Giám đốc Vietcombank, ông Tuân được điều động sang làm Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng (VNCB) sau khi nhà băng này được Ngân hàng Nhà nước mua lại với giá 0 đồng. Nhà băng được chuyển giao bắt buộc về Vietcombank từ tháng 10/2024 sau khi chuyển đổi mô hình hoạt động và đổi thương hiệu thành CBBank.

Đầu năm 2025, ông Tuân trở lại Vietcombank với vị trí phó tổng giám đốc.

Vietcombank hiện có một tổng giám đốc và 9 phó tổng giám đốc. Một số phó tổng giám đốc đang kiêm nhiệm vị trí giám đốc khối chuyên môn, nghiệp vụ.

Tags

nguyễn văn tuân

Vietcombank

VCB

nghỉ hưu

ngân hàng

Phó Tổng Giám đốc Vietcombank

xin nghỉ hưu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Bắt giữ hàng chục “hot girl” giả danh bác sĩ với kịch bản lừa khách tại hàng loạt cơ sở thẩm mỹ

Bắt giữ hàng chục “hot girl” giả danh bác sĩ với kịch bản lừa khách tại hàng loạt cơ sở thẩm mỹ

02:19
Sân bay lớn nhất Thái Lan ngổn ngang hành lý, nhân viên bật khóc xin lỗi khách hàng

Sân bay lớn nhất Thái Lan ngổn ngang hành lý, nhân viên bật khóc xin lỗi khách hàng

00:41
Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

01:45
Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

01:15
Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

00:48
Thảm họa "mưa đứng yên" khiến Bangkok chìm trong biển nước lịch sử

Thảm họa "mưa đứng yên" khiến Bangkok chìm trong biển nước lịch sử

00:38
Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

02:10
Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

01:03
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại