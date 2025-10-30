Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam chỉ ra lĩnh vực Việt Nam có tiềm năng khổng lồ

Việt Nam sở hữu tiềm năng điện gió ngoài khơi khổng lồ

Ngày 25-26/10 đã diễn ra Diễn đàn Doanh nghiệp và Đầu tư ASEAN 2025 (ASEAN Business and Investment Summit - ABIS 2025), với sự tham dự của lãnh đạo các quốc gia ASEAN, các tổ chức tài chính quốc tế, tập đoàn năng lượng hàng đầu và cộng đồng doanh nghiệp khu vực.

Tại phiên thảo luận bàn tròn “Chuyển dịch năng lượng và Lưới điện ASEAN - Kết nối thị trường, đảm bảo tương lai”, nói về hợp tác khu vực trong các dự án năng lượng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Cường nhấn mạnh, Biên bản ghi nhớ nâng cao về Mạng lưới điện ASEAN (ASEAN Power Grid - APG) đặt nền móng để các quốc gia tăng cường cam kết, phối hợp trong triển khai các dự án năng lượng xuyên biên giới.

Trên góc độ doanh nghiệp, ông cho rằng các tập đoàn hàng đầu như TNB, Petronas hay Petrovietnam sẽ đẩy mạnh hợp tác chặt chẽ để tháo gỡ các khó khăn kỹ thuật khi triển khai dự án.

Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường tại phiên thảo luận trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp và Đầu tư ASEAN 2025 (Ảnh: Petrovietnam)

Lãnh đạo Petrovietnam chia sẻ, Việt Nam sở hữu tiềm năng điện gió ngoài khơi khổng lồ, ước tính khoảng 600.000 MW. Để phát huy tối đa tiềm năng này, yếu tố then chốt là cơ chế hợp tác liên quốc gia, cần có sự kết nối, hợp tác không chỉ giữa các doanh nghiệp năng lượng mà còn giữa các Chính phủ trong khu vực, nhằm tập trung nguồn lực và phát triển hạ tầng kết nối đồng bộ.

Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam cũng cho biết, một vấn đề quan trọng khác cần phải quan tâm khi triển khai các dự án lớn xuyên biên giới là tập trung cho chuỗi cung ứng.

Đối với Petrovietnam, ông Cường thông tin, dầu khí vẫn là ngành sản xuất chủ lực, lĩnh vực cốt lõi và là nguồn lực để Tập đoàn vừa đóng góp cho phát triển đất nước, vừa thúc đẩy chuyển dịch năng lượng, phát triển các dự án năng lượng tái tạo bền vững trong bối cảnh Việt Nam và khu vực chuyển dịch sang nền kinh tế carbon thấp.

Ông Lê Mạnh Cường khẳng định, Petrovietnam cùng với chiến lược chuyển dịch năng lượng, phát triển điện năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió ngoài khơi, sẽ là một đối tác tin cậy hàng đầu để cùng TNB, ADB và các đối tác khu vực biến tầm nhìn APG thành hiện thực.

Phát huy tối đa tiềm năng kỹ thuật điện gió ngoài khơi để sản xuất điện và năng lượng mới

Tại cuộc tọa đàm với đại diện các doanh nghiệp Anh quốc đang đầu tư tại Việt Nam cuối tháng 6, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long báo cáo, đối với công suất điện gió ngoài khơi năm 2035, sau khi Nghị quyết 68 được ban hành, đã có rất nhiều tập đoàn, tập đoàn kinh tế tư nhân của Việt Nam gửi đăng ký để bắt đầu triển khai. Bộ Công Thương kỳ vọng, đến cuối năm nay, dự án điện gió ngoài khơi đầu tiên của Việt Nam sẽ bắt đầu được triển khai.

Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, Việt Nam đặt mục tiêu phát huy tối đa tiềm năng kỹ thuật điện gió ngoài khơi (khoảng 600.000 MW) để sản xuất điện và năng lượng mới.

Tổng công suất điện gió ngoài khơi phục vụ nhu cầu điện trong nước đạt khoảng 6.000 MW - 17.032 MW, dự kiến vận hành giai đoạn 2030 - 2035. Định hướng đến năm 2050, tổng công suất đạt 113.503 - 139.097 MW.

Theo Quy hoạch, ước tính công suất nguồn điện gió ngoài khơi để sản xuất năng lượng mới vào khoảng 15.000 MW vào năm 2035 và khoảng 240.000 MW vào năm 2050.

Định hướng đến năm 2030, tổng công suất các nhà máy điện phục vụ nhu cầu trong nước (không bao gồm xuất khẩu) là 183.291 - 236.363 MW, trong đó điện gió ngoài khơi đạt 6.000 - 17.032 MW đưa vào vận hành giai đoạn 2030 - 2035, có thể đẩy sớm tiến độ nếu điều kiện thuận lợi và giá thành phù hợp.

Định hướng đến năm 2050, tổng công suất các nhà máy điện phục vụ nhu cầu trong nước (không bao gồm xuất khẩu) là 774.503 - 838.681 MW. Trong đó, điện gió ngoài khơi chiếm tỷ lệ 14,7 - 16,6%, đạt công suất 113.503 - 139.079 MW.