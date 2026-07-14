Phó Thủ tướng giao Bộ Công an tập trung đấu tranh, triệt phá các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng giả, đặc biệt là các sản phẩm liên quan đến thực phẩm.

Nhiệm vụ trên được Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đưa ra tại phiên họp của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về An toàn thực phẩm, sáng 14/7.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. (Ảnh: VGP)

Phó Thủ tướng đánh giá tình trạng ngộ độc thực phẩm tiếp tục gia tăng, trong đó nhiều vụ ngộ độc xảy ra tại các bếp ăn trường học. “ Đây là thực trạng rất đáng báo động ”, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.

Theo Phó Thủ tướng, trường học phải là nơi được chăm lo toàn diện và bảo đảm an toàn nhất cho thế hệ tương lai của đất nước. Việc để xảy ra các vụ vi phạm về an toàn thực phẩm trong trường học không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, thể chất của học sinh mà còn tác động đến chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai. Nếu không có giải pháp quyết liệt, tình trạng này sẽ gây ra những hệ lụy nghiêm trọng.

Ngoài ra, công tác quản lý hoạt động kinh doanh, quảng cáo thực phẩm trên thương mại điện tử và mạng xã hội vẫn còn nhiều bất cập; nguồn lực dành cho quản lý an toàn thực phẩm ở địa phương, nhất là sau khi tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp, còn thiếu cả về nhân lực và kinh phí.

Về nhiệm vụ thời gian tới, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm. Trong đó, giao Bộ Công an tiếp tục tập trung đấu tranh, triệt phá các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, đặc biệt là các sản phẩm liên quan đến thực phẩm.

“ Đây là vấn đề rất lớn, liên quan trực tiếp đến sức khỏe, thể chất của con người. Khi đã nói đến nhân tố con người thì đây là vấn đề phải được quan tâm trên hết, trước hết ”, Phó Thủ tướng nêu quan điểm.

Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), rà soát đồng bộ các quy định liên quan về tiêu chuẩn, quy chuẩn, quảng cáo và các văn bản dưới luật nhằm tạo hành lang pháp lý thống nhất, hiệu quả.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung cao độ, triển khai đồng bộ và quyết liệt các giải pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm, trong đó ưu tiên hàng đầu là bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục.

“ Cần siết chặt quản lý bếp ăn trường học, kiểm soát nghiêm nguồn gốc thực phẩm và các điều kiện chế biến, nhằm bảo đảm mỗi bữa ăn của học sinh đều an toàn và đủ dinh dưỡng ”, Phó Thủ tướng nêu rõ.

Bên cạnh đó, cần siết chặt quản lý nhà nước, nâng cao trách nhiệm của các bộ, ngành và chính quyền địa phương; kiện toàn tổ chức bộ máy, xác định rõ trách nhiệm của chủ tịch UBND các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý có năng lực, trách nhiệm.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác được Phó Thủ tướng lưu ý là đẩy nhanh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an toàn thực phẩm theo chuỗi từ sản xuất, chế biến, lưu thông đến tiêu dùng, bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành và địa phương để nâng cao hiệu quả quản lý.

Đồng thời, cần tăng cường nguồn lực cho địa phương, nhất là cấp xã; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và bảo đảm kinh phí thực hiện nhiệm vụ quản lý an toàn thực phẩm .

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nêu ý kiến tại phiên họp. (Ảnh: VGP)

Khởi tố 95 vụ với 192 bị can

Theo báo cáo tại phiên họp, trong 6 tháng đầu năm, ngành Y tế đã kiểm tra 118.009 cơ sở, phát hiện 5.695 cơ sở vi phạm; xử lý 3.772 cơ sở - tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Cơ quan chức năng đã phạt tiền 3.571 cơ sở với tổng số hơn 20,2 tỷ đồng.

Lực lượng quản lý thị trường và ngành Công Thương xử lý 1.832 vụ vi phạm, xử phạt hơn 13 tỷ đồng; đồng thời phối hợp với các sàn thương mại điện tử rà soát, yêu cầu gỡ bỏ 14.102 gian hàng và 3.798 sản phẩm liên quan đến thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, thực phẩm chức năng giả và sữa kém chất lượng.

Đặc biệt, lực lượng Công an Nhân dân phát hiện, xử lý 4.688 vụ với 4.795 tổ chức, cá nhân vi phạm, tăng 102% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Công an đã khởi tố 95 vụ với 192 bị can, tăng lần lượt 265% về số vụ và 237% về số bị can; xử lý hành chính 3.589 vụ và chuyển hơn 1.000 vụ cho cơ quan có thẩm quyền tiếp tục xử lý.

Đáng chú ý, tình hình ngộ độc thực phẩm có xu hướng gia tăng. Trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm với 1.573 người mắc và 10 trường hợp tử vong, tăng 23 vụ so với cùng kỳ năm trước.

Đặc biệt, xảy ra 12 vụ ngộ độc tại bếp ăn trường học làm 741 học sinh mắc, tăng 9 vụ và tăng 686 học sinh mắc so với cùng kỳ.