Chiều 21/6, Phó Thủ tướng Lê Thành Long chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành về công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 là kỳ thi lớn. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 1.071.393, trong đó thí sinh tự do là 46.978 chiếm 4,38%; thí sinh đăng ký trực tuyến là 1.014.020 người, chiếm 94,66% tổng số thí sinh; những thí sinh còn lại đăng ký trực tiếp là thí sinh tự do và một phần nhỏ là học sinh lớp 12 không thể đăng ký trực tuyến vì nhiều lý do khác nhau.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng lưu ý không để bất cứ thí sinh nào vì điều kiện kinh tế khó khăn hay gặp cách trở về giao thông mà không được dự thi; tuyệt đối không để thí sinh mang điện thoại, thiết bị công nghệ vào phòng thi.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long.

Đánh giá cao công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 của Bộ GD&ĐT, các bộ, ngành, cơ quan liên quan, Phó Thủ tướng Lê Thành Long nêu rõ, đây là kỳ thi đặc biệt quan trọng khi cả xã hội đều quan tâm đến giáo dục, thi cử.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, cần tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024 để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, đạt yêu cầu đề ra.

Bộ GD&ĐT, các bộ, ngành, cơ quan liên quan tiếp tục nỗ lực, chủ động thực hiện các nhiệm vụ được giao, trong đó có việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ kỳ thi, bảo mật đề thi. Tăng cường thực hiện các giải pháp ngăn chặn, chống gian lận thi cử , không để thí sinh mang các thiết bị công nghệ để gian lận vào phòng thi.

Phó Thủ tướng đồng thời cũng yêu cầu chủ động các phương án ứng phó các tình huống bất thường có thể xảy ra như diễn biến bất thường của thời tiết… Ngành y tế cần chú ý triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm; bảo đảm công tác khám, chữa bệnh cho các trường hợp thí sinh và những người tham gia tổ chức Kỳ thi có vấn đề về sức khỏe.

Bộ Công an triển khai các biện pháp nghiệp vụ bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho kỳ thi.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tích cực tham gia hỗ trợ thí sinh để thí sinh có thể tham gia kỳ thi đầy đủ, an toàn.