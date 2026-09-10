Phó Thủ tướng: Không để học sinh thiếu sách giáo khoa

Trước tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại một số địa phương, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu khẩn trương rà soát, điều chuyển, in bổ sung, bảo đảm mọi học sinh có đủ sách, tuyệt đối không để ảnh hưởng việc dạy và học.

Chiều 9/9, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp về tình hình in, phát hành và cung ứng sách giáo khoa (SGK) năm học 2026-2027.

Thiếu SGK cục bộ do gián đoạn kênh đăng ký mua sách

Những ngày qua, dư luận đặc biệt quan tâm và phản ánh tình trạng thiếu SGK cục bộ tại một số nơi, phụ huynh và học sinh gặp khó khăn trong việc tìm mua sách để phục vụ học tập.

Theo báo cáo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, đến ngày 9/9, đơn vị này đã phát hành 235,6 triệu bản SGK và 84 triệu bản sách bài tập, sách tham khảo. Tuy nhiên do gián đoạn kênh đăng ký mua sách tại các cơ sở giáo dục; cùng với đó là những vướng mắc về lộ trình và vận hành dẫn đến thiếu SGK cục bộ.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: VGP)

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc để xảy ra tình trạng chưa đủ SGK cho thấy còn bất cập trong công tác dự báo, đặt hàng, sản xuất, dự trữ, điều phối và phân phối.

“Việc quản lý, cung ứng SGK phải được thực hiện như đối với mặt hàng thiết yếu, đặc thù, không đặt nặng yếu tố lợi nhuận mà quan trọng nhất là cung cấp kịp thời, đầy đủ, với giá cả do Nhà nước quản lý chặt chẽ”, ông lưu ý.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các địa phương; chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam rà soát, xác định cụ thể địa bàn, số lượng còn thiếu, nơi đang tồn dư. Trên cơ sở đó tổ chức in bổ sung, điều chuyển, cung ứng kịp thời, bảo đảm mọi học sinh có đủ sách giáo khoa; tuyệt đối không để ảnh hưởng đến việc dạy và học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng có trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp với các nhà cung cấp, đại lý để công khai điểm bán có hàng, số điện thoại/hotline, kênh đặt hàng trực tuyến; đồng thời cung cấp địa chỉ truy cập SGK và tài liệu điện tử để phụ huynh và học sinh biết.

Đồng thời, thành lập Tổ công tác phản ứng nhanh, có bộ phận thường trực 24/7 để tiếp nhận phản ánh và điều phối sách đến từng điểm nóng; công khai số điện thoại.

Khẩn trương rà soát toàn bộ hệ thống đại lý

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam khẩn trương rà soát toàn bộ hệ thống đại lý, đơn vị phát hành trung gian; chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan để rà soát, đề xuất hoàn thiện cơ chế quản lý sản xuất, dự trữ và phát hành SGK.

Phụ huynh tìm kiếm SGK cho con trước thềm năm học mới. (Ảnh: Báo Tiền Phong)

Cùng với đó, rà soát cơ chế quản lý giá và các yếu tố hình thành giá, bảo đảm giá SGK được xác định công khai, minh bạch, hợp lý, tiết giảm tối đa các chi phí trung gian không cần thiết.

Lãnh đạo Chính phủ giao Bộ Công Thương chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra việc kinh doanh sách giáo khoa tại các đại lý và kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

UBND các tỉnh, thành phố tổ chức kiểm tra đến từng cơ sở giáo dục, không để học sinh thiếu sách; phối hợp chặt chẽ với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các đơn vị phát hành để vận chuyển, điều chuyển, cung ứng kịp thời.

UBND các tỉnh, thành phố cũng chịu trách nhiệm rà soát, tổng hợp chính xác nhu cầu SGK trên địa bàn và gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo.