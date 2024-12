Phó Thủ tướng Campuchia: Kinh tế Campuchia sẽ tăng trưởng lành mạnh

Tân Hoa Xã dẫn lời Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Campuchia Aun Pornmoniroth cho biết nền kinh tế Campuchia dự kiến ​​sẽ tăng trưởng khoảng 6% vào năm 2024 , tăng so với mức 5% hồi năm 2023, nhờ sự phục hồi của ngành may mặc, sự gia tăng của ngành sản xuất phi may mặc và sự phục hồi dần dần của ngành du lịch.

“Nền kinh tế Campuchia sẽ tiếp tục đà tăng trưởng”, Tân Hoa Xã trích lời ông Pornmoniroth. Và cho biết thêm, đến năm 2025, nền kinh tế Campuchia dự kiến ​​sẽ đạt tốc độ tăng trưởng khoảng 6,3%, qua đó đưa tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của vương quốc này lên 51,39 tỷ USD.

Ông Pornmoniroth, đồng thời là Phó Thủ tướng của Chính phủ Campuchia, cho biết GDP bình quân đầu người của nước này ước tính đạt 2.924 USD vào năm 2025.

Nền kinh tế Campuchia chủ yếu phụ thuộc vào xuất khẩu hàng may mặc, giày dép và hàng du lịch, xây dựng và bất động sản, du lịch và nông nghiệp.

Ông cho biết, đến năm 2025, khu vực công nghiệp, chủ yếu là may mặc và xây dựng, dự kiến ​​tăng trưởng 8,6%; khu vực dịch vụ, chủ yếu là du lịch, vận tải, viễn thông, thương mại và bất động sản, dự kiến ​​tăng 5,6%; và nông nghiệp dự kiến ​​tăng 1,1%.

Lãnh đạo Campuchia cũng cho biết thêm rằng lạm phát của nước này dự kiến ​​ở mức 2,5% vào năm 2025, nhờ đà tăng trưởng kinh tế trong nước và sự bình thường hóa của thương mại quốc tế cũng như giá cả hàng hóa.

Chuyên gia kinh tế cấp cao của Ngân hàng Thế giới Ly Sodeth cho biết rằng Ngân hàng Thế giới dự báo tăng trưởng kinh tế của Campuchia là 5,3% vào năm 2024 , tăng so với mức 5% vào năm 2023, chủ yếu nhờ vào thương mại, du lịch và đầu tư trực tiếp nước ngoài.

“Hoạt động kinh tế vẫn ổn định vào năm 2024, được thúc đẩy bởi sự phục hồi trong xuất khẩu dịch vụ và hàng hóa. Tuy nhiên, hiệu suất của các ngành vẫn không đồng đều”, chuyên gia của Ngân hàng Thế giới cho biết.

Đầu tư vào bất động sản Campuchia vẫn ở mức thấp. Ảnh minh hoạ.

Báo cáo của Ngân hàng Thế giới cho biết đầu tư vào bất động sản Campuchia vẫn ở mức thấp.

Báo cáo cho biết: "Sự suy thoái trong lĩnh vực bất động sản tiếp tục phản ánh tình trạng dư thừa trên thị trường bất động sản và sự điều chỉnh liên tục của thị trường nhà ở".

Cũng theo báo cáo, trong 8 tháng đầu 2024, giá trị dự án phát triển bất động sản được phê duyệt đạt 3,3 tỷ USD, giảm 29,1% so với cùng kỳ năm trước, do sự sụt giảm trong đầu tư vào bất động sản nhà ở.

Campuchia kỳ vọng thị trường bất động sản cải thiện

Hong Vanak, Giám đốc khoa Kinh tế quốc tế tại Viện Quan hệ Quốc tế Campuchia thuộc Học viện Hoàng gia Campuchia, cho biết thị trường bất động sản vẫn trầm lắng vào năm 2024.

“Chúng tôi hy vọng thị trường bất động sản sẽ phục hồi dần từ năm 2025 nếu ngành may mặc, giày dép và hàng du lịch, du lịch, nông nghiệp cũng như đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục xu hướng tăng”, ông nói với Tân Hoa Xã trong một cuộc phỏng vấn gần đây.

Campuchia đang kỳ vọng các tín hiệu tăng trưởng tích cực trong năm 2025.

Vanak cho biết các hiệp định thương mại tự do (FTA) khu vực và song phương như Khu vực thương mại tự do ASEAN, Đối tác kinh tế toàn diện khu vực, FTA Campuchia-Trung Quốc, FTA Campuchia-Hàn Quốc và FTA Campuchia-Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và thương mại bền vững của Campuchia trong dài hạn.

“Những hiệp định thương mại tự do này đã giúp Campuchia tiếp cận được một thị trường khổng lồ với khoảng 2,3 tỷ người”, ông cho biết.

Trước đó, Khmer Times cũng trích lời Lor Vichet, Phó Chủ tịch Hiệp hội thương mại Campuchia - Trung Quốc (CCCA), cho biết tình hình thương mại của Campuchia đang cải thiện với mức tăng trưởng ổn định. Căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ cũng góp phần thúc đẩy thương mại Campuchia.

“Để giảm thâm hụt thương mại, Campuchia cần tập trung nhiều hơn vào lĩnh vực nông nghiệp để tăng xuất khẩu, tận dụng nguồn tài nguyên nông nghiệp dồi dào, khí hậu thuận lợi và vị trí chiến lược cho các điểm đến xuất khẩu. Campuchia cũng nên tăng cường lực lượng lao động có tay nghề để thu hút thêm đầu tư”, ông nói thêm.