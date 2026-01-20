Phở Thìn Bờ Hồ chính thức dỡ bỏ sau 70 năm

Vừa mới đây, chủ quán Phở Thìn Bờ Hồ đã đăng tải một đoạn video ghi lại khoảnh khắc quán chính thức dỡ bỏ tại địa điểm số 61 Đinh Tiên Hoàng (ngõ 61) - nơi đã gắn bó với thương hiệu suốt gần 70 năm qua. Thông tin này nhanh chóng khiến nhiều người không khỏi bồi hồi, bởi với không ít thực khách, Phở Thìn Bờ Hồ không chỉ là một quán ăn, mà còn là một phần ký ức của Hà Nội.

(Ảnh chụp màn hình, nguồn: FB nhân vật)

Theo tìm hiểu, ngõ 61 Đinh Tiên Hoàng nằm trong diện giải tỏa để phục vụ dự án "Đại lộ Văn Hiến" cùng khu công viên - quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm. Điều này đồng nghĩa với việc quán phở Thìn buộc phải rời khỏi vị trí đã gắn bó suốt nhiều thập kỷ. Sau ngày hoạt động cuối cùng vào 19/1, tối cùng ngày, anh Thành - chủ quán 0 đã chia sẻ đoạn video về việc phá dỡ, khép lại một chặng đường dài đầy kỷ niệm.

Trong video, không gian quen thuộc của quán phở nhỏ nép mình trong con ngõ sát hồ Gươm dần được tháo dỡ. Những hình ảnh ấy khiến nhiều người xem không khỏi có chút bồi hồi, bởi đây là nơi từng chứng kiến biết bao thế hệ người Hà Nội và cả các du khách trong và ngoài nước ra vào, từ những bữa sáng vội vàng, những buổi trưa ghé ăn quen mặt, cho đến những lần dẫn bạn bè, người thân hay khách phương xa đi "ăn phở nổi tiếng Hà Nội".

(Ảnh: NVCC)

(Ảnh: Như Hoàn)

Theo chia sẻ của anh Thành, ngay trước thời điểm cơ sở tại 61 Đinh Tiên Hoàng chính thức đóng cửa, anh đã kịp mở thêm một địa chỉ mới tại số 19 Hàng Vôi, chỉ cách bờ hồ khoảng 400m. Đây là địa điểm được anh hướng khách - cả trong nước lẫn quốc tế - tới thưởng thức hương vị phở truyền thống của gia đình trong thời gian cơ sở cũ không còn hoạt động.

Anh Thành cho biết, anh luôn mong thực khách ghé thử địa điểm mới, đồng thời lan tỏa bằng những hình ảnh, những lần check-in để nhiều người biết đến hơn. Với anh, việc giữ được dòng khách quen, đặc biệt là khách du lịch từng nghe danh "Phở Thìn Bờ Hồ", là điều vô cùng quan trọng trong giai đoạn chuyển mình này.

Tuy vậy, anh cũng thẳng thắn chia sẻ rằng mong muốn lớn nhất của gia đình vẫn là được tiếp tục duy trì một cơ sở gần hồ Gươm - nơi gắn liền với tên tuổi và danh tiếng của Phở Thìn suốt gần bảy thập kỷ qua. Bởi với nhiều người, "Phở Thìn Bờ Hồ" không chỉ là tên quán, mà còn là một định danh gắn chặt với không gian hồ Hoàn Kiếm.

Bên cạnh địa điểm mới tại Hàng Vôi, hiện tại gia đình anh Thành vẫn duy trì thêm hai cơ sở khác do các chú và em họ quản lý, lần lượt tại số 1 Lê Văn Hưu và số 1 Hàng Tre. Những địa chỉ này vẫn phục vụ thực khách với hương vị phở truyền thống, quen thuộc với nhiều người dân Hà Nội.

(Ảnh: NVCC)

Suốt gần 70 năm qua, Phở Thìn Bờ Hồ đã trở thành một mảnh ghép không thể thiếu của phố cổ Hà Nội. Quán phở nhỏ trong ngõ 61 không chỉ là điểm hẹn quen thuộc của bao thế hệ người Thủ đô, mà còn là nơi dừng chân của vô số du khách. Từ những vị khách Tây tò mò muốn thử phở Hà Nội, cho đến những người từng nghe danh "quán phở huyền thoại bên hồ Gươm" và nhất quyết phải ghé ăn một lần cho biết.

Hướng tới tương lai, anh Thành chia sẻ rằng anh đang học thêm về cách vận hành chuyên nghiệp, với mong muốn từng bước đưa thương hiệu Phở Thìn đi vững vàng hơn. "Ông nội và bố anh đã dạy anh làm nghề, có nghề trong tay thì không sợ chết đói. Tâm nguyện của anh là gìn giữ và phát huy nghề truyền thống của gia đình, và trở thành một gương mặt sáng của Phở Hà Nội," anh nói.

Anh cũng nhắc lại niềm tự hào khi năm ngoái, anh là một trong những đại diện chủ thể được lên nhận danh hiệu "Phở Hà Nội là Di sản văn hoá Phi vật thể". Với anh, đó không chỉ là sự ghi nhận, mà còn là trách nhiệm để tiếp tục giữ gìn hương vị phở đã nuôi sống gia đình qua nhiều thế hệ.

Phở Thìn Bờ Hồ khép lại một chương cũ tại ngõ 61 Đinh Tiên Hoàng, nhưng câu chuyện của quán phở gần 70 năm tuổi ấy vẫn chưa dừng lại. Với nhiều người Hà Nội, chỉ cần còn bát phở nóng, còn mùi nước dùng quen thuộc, thì Phở Thìn vẫn ở đó - dù địa chỉ có thay đổi, ký ức và tình cảm vẫn còn nguyên vẹn.