Phổ Nghi 9 tuổi vẫn còn thói quen kỳ quặc này khiến ai thấy cũng ái ngại: Cuối đời ông đã nói ra sự thật

Hoàng đế Phổ Nghi và thói quen kỳ quặc

Hoàng đế với tư cách là người chủ nhân của quốc gia, luôn chiếm một vị trí cao quý và bất khả xâm phạm trong lịch sử cổ đại Trung Quốc. Mặc dù mỗi hoàng đế có phong cách cai trị và tính cách riêng biệt, nhưng họ có quyền uy không ai sánh kịp. Trong xã hội phong kiến nghiêm ngặt, mọi mệnh lệnh và hành động của hoàng đế đều được mọi người tuân theo một cách vô điều kiện. Qua hơn hai nghìn năm lịch sử, chế độ phong kiến cuối cùng phải chấm dứt là triều đại nhà Thanh, với hoàng đế cuối cùng là Phổ Nghi, người có cuộc đời cực kỳ phức tạp và đáng thương.

Khi mới 2 tuổi, Phổ Nghi đã được đưa vào cung điện bởi Từ Hi Thái hậu và bị tước đoạt quyền được ở bên cạnh mẹ. (Ảnh: Sohu)

Phổ Nghi, ngay từ nhỏ, đã phải trải qua nhiều trắc trở trong cuộc đời. Khi mới 2 tuổi, ông đã được đưa vào cung điện bởi Từ Hi Thái hậu và bị tước đoạt quyền được ở bên cạnh mẹ. Trước khi kịp cảm nhận tình mẫu tử, ông đã bị cuốn vào cuộc đấu tranh quyền lực khốc liệt của hoàng cung. Phổ Nghi phải đối mặt với một cuộc sống lạnh lẽo và xa lạ trong hoàng cung.

Dù cung điện rực rỡ và giàu có, nó vẫn thiếu đi sự ấm áp và yêu thương mà ông hằng mong đợi. Không có gia đình kề cận, Phổ Nghi luôn cảm thấy cô đơn và không có chỗ dựa trong cung đình, nơi mà ngay cả những cung nữ và thái giám cũng thường xem ông với ánh mắt lạnh lùng và khinh thường, thậm chí còn đối xử ác ý với ông.

Phổ Nghi sống trong cảnh bị cung nữ và thái giám khinh thường, thậm chí còn đối xử ác ý với ông. (Ảnh: Sohu)

Môi trường lớn lên như vậy đã khiến Phổ Nghi trở nên nhạy cảm, ông học cách chịu đựng và giữ im lặng từ khi còn rất nhỏ. Dù phải đối mặt với sự lạnh nhạt và trêu chọc của mọi người trong cung, Phổ Nghi không có khả năng hay dũng khí để chống lại. Ngay cả những thái giám và cung nữ thường xuyên phục vụ ông cũng chỉ làm việc một cách qua loa và thờ ơ, coi ông như một vị hoàng đế chỉ trên danh nghĩa mà thôi.

Chính do lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, Phổ Nghi đã phát triển một thói quen kỳ quặc. Trong cung điện, bảo mẫu của Phổ Nghi trở thành nguồn an ủi duy nhất của ông. Sự phụ thuộc của ôngh vào bảo mẫu vượt xa sự tưởng tượng của nhiều người. Thông thường, trẻ sơ sinh sẽ được cai sữa khi lên hai tuổi để bắt đầu ăn các loại thức ăn khác. Tuy nhiên, Phổ Nghi, cho đến tận 9 tuổi, vẫn không thể từ bỏ sự phụ thuộc vào sữa mẹ, ông hàng ngày vẫn đòi hỏi được bú. Thói quen này khiến những người trong cung cảm thấy khó hiểu và thậm chí là hơi lố bịch.

Sự thật đằng sau thói quen kỳ lạ của Phổ Nghi

Để đảm bảo sức khỏe cho Phổ Nghi, bảo mẫu của ông không còn cách nào khác ngoài việc tuân theo quy định của hoàng cung, hàng ngày phải ăn móng giò chứa nhiều chất béo, điều này thực sự là một thách thức lớn. Dù vậy, bảo mẫu vẫn kiên trì thực hiện nhiệm vụ này mỗi ngày, chỉ để Phổ Nghi có thể tiếp tục nhận được sữa của bà.

Phổ Nghi, cho đến tận 9 tuổi, vẫn không thể từ bỏ sự phụ thuộc vào sữa mẹ, ông hàng ngày vẫn đòi hỏi được bú. (Ảnh: Sohu)

Tuy nhiên, cùng với sự lớn lên của Phổ Nghi, nhu cầu về sữa của ông ngày càng trở nên ám ảnh, và hành vi này khiến cho những thái giám và cung nữ trong cung không biết phải xử lý thế nào, thậm chí trở thành đề tài để họ bàn tán sau lưng. Mỗi khi Phổ Nghi đòi hỏi bú sữa trước khi ăn, ngay cả những người chứng kiến cũng cảm thấy xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng mà phải lảng tránh.

Để giảm bớt sự xấu hổ này, bảo mẫu tự tay làm một chiếc áo choàng rộng thùng thình, và mỗi khi Phổ Nghi đòi bú, bà sẽ sử dụng chiếc áo choàng để che chắn cho ông, cho phép ông chui vào bên trong để bú. Mặc dù phương pháp này có thể tạm thời tránh được sự bàn tán và xấu hổ từ người khác, nhưng vẫn không thể thay đổi quan điểm của mọi người về thói quen kỳ quặc của Phổ Nghi. Cung nữ không chỉ cảm thấy hành động của Phổ Nghi buồn cười, họ còn cho rằng nó làm mất đi sự uy nghi của hoàng gia. Cuối cùng, bảo mẫu của Phổ Nghi bị đuổi khỏi cung điện, và Phổ Nghi cũng từ đó buộc phải cai sữa.

Phổ Nghi chỉ tiết lộ sự thật về thói quen kỳ lạ này vào cuối đời, khi ông viết cuốn hồi ký "Nửa đời của tôi". (Ảnh: Sohu)

Phổ Nghi chỉ tiết lộ sự thật về thói quen kỳ lạ này vào cuối đời, khi ông viết cuốn hồi ký "Nửa đời của tôi". Trong cuốn sách, Phổ Nghi thừa nhận từ nhỏ ông đã bị cô lập trong một môi trường đầy người lạ, không có cơ hội cảm nhận được sự ấm áp của tình thân. Chính vì thế, Phổ Nghi rất phụ thuộc vào bảo mẫu, người đã trở thành nguồn an ủi và sự quan tâm duy nhất ông có thể cảm nhận được. Hành động của ông không phải chỉ là một thói quen kỳ cục, mà là biểu hiện của việc tìm kiếm tình thân và cảm giác an toàn. Trong cô đơn và lạnh lẽo, Phổ Nghi chỉ có thể tìm thấy sự an ủi và sự dựa dẫm trong vòng tay của bảo mẫu.

Cuộc đời của Phổ Nghi thực sự chứa đầy bi kịch. Phổ Nghi với tư cách là hoàng đế cuối cùng của Trung Quốc, mặc dù có danh hiệu nhưng lại không bao giờ thực sự được hưởng sự cao quý và tôn nghiêm thực sự. Qua mọi hành động của Phổ Nghi, hậu thế có thể thấy được nỗi cô đơn và khát khao sâu kín trong lòng ông, và điều này đã biến Phổ Nghi thành một nhân vật lịch sử đáng được thông cảm.

Theo Sohu, Sina, 163