Phố Hiến bị VFF phạt vì lỗi... xưa nay hiếm

Ban kỷ luật LĐBĐ Việt Nam đã ban hành Quyết định số 412/QĐ-LĐBĐVN về việc kỷ luật Ban tổ chức trận đấu của CLB Phố Hiến .

Nội dung như sau: "Phạt BTC trận đấu của Phố Hiến 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng) do xe cứu hỏa đến sân thi đấu không đúng quy định, vi phạm công tác tổ chức trận đấu giữa hai câu lạc bộ bóng đá Phố Hiến và Phù Đổng tại lượt trận thứ 16, ngày 3.8 trên sân Trung tâm đào tạo trẻ PVF, Hưng Yên.

CLB Phố Hiến hiện đang xếp thứ 2 trên BXH sau 16 vòng đấu, kém xa đội đầu bảng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đến 8 điểm. Ảnh: VPF

Theo quy định, trước mỗi trận đấu thì sẽ có một xe cứu hỏa và xe cứu thương túc trực sẵn để sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có sự cố. Tuy nhiên, do xe cứu hỏa đến trễ hơn so với thời điểm trận đấu diễn ra chính là lý do dẫn đến án phạt khá hy hữu này.



Đây cũng được ghi nhận là trường hợp đầu tiên ở mùa giải năm nay, một đội bóng bị phạt vì lỗi như thế này.

Ở vòng đấu trước, CLB Phố Hiến cũng từng nhận án phạt từ Ban kỉ luật VFF dành cho trợ lí HLV Lê Phước Tứ. Cựu trung vệ ĐT Việt Nam bị phạt 5 triệu đồng và đình chỉ là nhiệm vụ 2 vòng đấu do có hành vi phản ứng với trọng tài ở vòng đấu thứ 15.