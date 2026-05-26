Phó giáo sư SN 1980, từng là giám khảo “Siêu trí tuệ Việt Nam” được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Đại học Giáo dục

Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội Bùi Thế Duy vừa quyết định bổ nhiệm ông Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục giữ chức Hiệu trưởng trường này; thời hạn giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 1/6.

Hiệu trưởng Trần Thành Nam, sinh năm 1980, tại Hà Nội. Ông là Tiến sĩ Tâm lý học lâm sàng, Phó Giáo sư ngành Tâm lý học, chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng Trẻ em và vị thành niên.

PGS. TS Trần Thành Nam - Ảnh: Viện Tâm lý Việt Pháp

PGS.TS Trần Thành Nam được biết đến là một trong những chuyên gia nghiên cứu và giảng dạy về tâm lý học hàng đầu tại Việt Nam.

Ông đã có nhiều công trình, bài viết nghiên cứu về lĩnh vực tâm lý được công bố trong nước và quốc tế.

Đặc biệt, PGS.TS Trần Thành Nam còn đảm nhận vai trò Ban Giám khảo của Chương trình “Siêu trí tuệ Việt Nam” trên sóng truyền hình nên khá quen mặt với khán giả cả nước.

Ông Trần Thành Nam từng làm giám khảo chương trình Siêu trí tuệ Việt Nam

Ngoài ra, ông từng nhận bằng tiến sĩ loại xuất sắc, Đại học Vanderbilt – Hoa Kỳ; thạc sĩ loại giỏi, Đại học Vanderbilt – Hoa Kỳ; cử nhân loại giỏi, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân Văn (ĐH).

Được biết, ngoài Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội còn trao quyết định bổ nhiệm ban giám hiệu các trường trực thuộc nhiệm kỳ 5 năm như sau:

TS Đỗ Tuấn Minh - Ảnh: ULIS

Tại trường Đại học Ngoại ngữ , TS Đỗ Tuấn Minh, 54 tuổi, quê Phú Thọ, trở lại vị trí hiệu trưởng sau 3 năm làm Chủ tịch hội đồng trường. Ông Minh là cựu sinh viên khoa Anh Văn khóa 1988-1993 của trường Đại học Ngoại ngữ. Sau khi tốt nghiệp, ông ở lại dạy môn Ngôn ngữ Anh, rồi làm tiến sĩ.

Từ năm 2016 đến 2023, ông giữ vị trí hiệu trưởng. Trong thời gian này, ông từng viết bức thư dài 14 trang giấy, chia sẻ vất vả với giảng viên và bảy tỏ mong muốn thầy cô giảm tải, giảm yêu cầu và kỳ vọng với sinh viên. Từ 2023 đến 2025, ông là Bí thư, Chủ tịch Hội đồng trường.

PGS. TS Nguyễn Trúc Lê - Ảnh: UEB

Trường Đại học Kinh tế do PGS. TS Nguyễn Trúc Lê, 50 tuổi, quê Hà Tĩnh, làm hiệu trưởng, sau thời gian làm Chủ tịch hội đồng trường. Ông Lê tốt nghiệp thạc sĩ Kinh tế chuyên ngành Ngoại thương tại trường Đại học Tổng hợp Gdansk, Ba Lan, lấy bằng tiến sĩ Kinh tế tại trường Kinh tế - Đại học Tổng hợp Kingston, London, Anh.

Trước khi tham gia sâu vào lĩnh vực giáo dục đại học, ông Lê có nhiều năm kinh nghiệm trong quản lý và điều hành doanh nghiệp tại Việt Nam và quốc tế; tham gia đào tạo, tư vấn cho các Bộ, ban, ngành, các doanh nghiệp lớn như Vietnam Airlines, PVPower, BIDV, Vietcombank.

PGS. TS Nguyễn Tiến Vinh - Ảnh: Viện Trần Nhân Tông

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội điều động và bổ nhiệm PGS. TS Nguyễn Tiến Vinh, 52 tuổi, quê Hưng Yên (tỉnh Thái Bình cũ), Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông, giữ chức Hiệu trưởng trường Đại học Luật .

Ông Vinh tốt nghiệp cử nhân năm 1995 tại Khoa Luật của Đại học Tổng hợp Hà Nội, lấy bằng thạc sĩ Luật quốc tế tại Đại học Libre de Bruxelles, Bỉ. Ông bảo vệ luận án tiến sĩ về Luật học và chính trị học tại Đại học Paris 7, Denis Diderot, Pháp.

PGS Vinh công tác tại Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội (nay là trường Đại học Luật) từ năm 1997 đến năm 2019, giữ tới chức chủ nhiệm Bộ môn Luật quốc tế. Sau đó, ông được bổ nhiệm Phó trưởng Ban tổ chức cán bộ của Đại học Quốc gia Hà Nội. Cuối năm 2022, ông trở thành Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông.

Các hiệu trưởng được bổ nhiệm lại gồm GS. TS Lê Thanh Sơn ở trường Đại học Khoa học Tự nhiên ; GS. TS Hoàng Anh Tuấn ở trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ; GS. TS Chử Đức Trình, trường Đại học Công nghệ.