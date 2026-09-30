Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hưng Yên giữ chức Cục trưởng Cục Việc làm

Ông Hà Tiến Thăng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên, được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Việc làm, Bộ Nội vụ.

Sáng 30/9, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị công bố, trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Hà Tiến Thăng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên, giữ chức Cục trưởng Cục Việc làm.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trao quyết định bổ nhiệm cho ông Hà Tiến Thăng. (Ảnh: Bộ Nội vụ)

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết Cục Việc làm có nhiệm vụ tham mưu, quản lý và tổ chức thực hiện chính sách về việc làm, thị trường lao động, bảo hiểm thất nghiệp, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực.

Trong bối cảnh hội nhập, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và dịch chuyển cơ cấu lao động, yêu cầu đặt ra với Cục Việc làm không chỉ dừng ở công tác quản lý hành chính về việc làm.

“Cục Việc làm cần chuyển mạnh sang quản trị và phát triển thị trường lao động hiện đại, dự báo tốt nhu cầu nhân lực và nâng cao khả năng thích ứng của người lao động”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Giao nhiệm vụ cho tân Cục trưởng, Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải yêu cầu ông Hà Tiến Thăng cùng Cục Việc làm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng thể chế; tham mưu xây dựng Chiến lược quốc gia về việc làm và báo cáo thực trạng lao động, thị trường lao động tại các địa phương.

Cục Việc làm cần chủ động theo dõi thực trạng lao động, phân tích cung - cầu, tình trạng thiếu hụt, dịch chuyển lao động và tác động đến từng ngành, lĩnh vực, nhóm lao động; đồng thời hoàn thiện hệ thống thông tin, phát triển dịch vụ việc làm chuyên nghiệp.

Về chuyển đổi số, Bộ trưởng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện, vận hành Sàn giao dịch việc làm quốc gia cùng 4 cơ sở dữ liệu về người lao động; giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp; tai nạn lao động; người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Việc ứng dụng công nghệ, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình phải tạo thuận lợi, cắt giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng yêu cầu Cục Việc làm rà soát, hoàn thiện các quy định, quy chế, quy trình về tổ chức cán bộ, quản lý tài chính, tài sản, chi tiêu nội bộ, bảo đảm công khai, minh bạch, tránh tạo kẽ hở phát sinh tiêu cực.