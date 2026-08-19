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Phổ điểm môn Vật lý thi lại tốt nghiệp của thí sinh Chuyên Tuyên Quang

Lệ Thu
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Điểm trung bình Vật lý thi lại tốt nghiệp của thí sinh Chuyên Tuyên Quang đạt 6,64; 22 em dưới 5 điểm và 31 em đạt từ 8 điểm trở lên.

Theo báo cáo phân tích kết quả thi lần 2 của học sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, có 140 thí sinh dự thi môn Vật lý.

Điểm trung bình của 140 thí sinh đạt 6,64 điểm, trong khi điểm trung vị là 6,75. Độ lệch chuẩn ở mức 1,63, cho thấy điểm số phân tán quanh mức trung bình nhưng không quá rộng. Khoảng tứ phân vị (IQR) của phổ điểm là 2,15 điểm.

Phân loại kết quả cho thấy 22 thí sinh (15,7%) đạt dưới 5 điểm. Ở chiều ngược lại, có 31 thí sinh (22,1%) đạt từ 8 điểm trở lên.

Nhóm có điểm từ 6,5 đến dưới 8 chiếm tỷ lệ lớn nhất với 48 thí sinh, tương đương 34,3%. Tiếp đến là nhóm từ 5 đến dưới 6,5 điểm, với 39 thí sinh (27,9%). Như vậy, tổng cộng 87 thí sinh, tương đương khoảng 62,1%, đạt từ 5 điểm trở lên nhưng dưới mốc 8 điểm.

- Ảnh 1.
- Ảnh 2.

Phổ điểm môn Vật lý thi lại tốt nghiệp của thí sinh Chuyên Tuyên Quang.

Lớp 12 Toán có điểm trung bình môn Vật lý cao nhất

Khi phân tích theo từng lớp, kết quả môn Vật lý có sự chênh lệch. Lớp 12 Toán có điểm trung bình cao nhất, đạt 7,40 điểm, với 24 thí sinh. Xếp sau là 12 Hóa, đạt 7,13 điểm với 21 thí sinh và 12 Lý, đạt 7,10 điểm với 33 thí sinh.

Các lớp còn lại lần lượt có điểm trung bình: 12 Tin 6,21 điểm (29 thí sinh); 12A 6,20 điểm (12 thí sinh); 12 Sinh 5,82 điểm (9 thí sinh); 12 Anh 5,30 điểm (11 thí sinh).

Nhóm TDO chỉ có một thí sinh và điểm trung bình cũng là điểm cá nhân, ở mức 3,00.

Đáng chú ý, ba lớp 12 Toán, 12 Hóa và 12 Lý đều có điểm trung bình môn Vật lý lần 2 trên 7 điểm. Trong khi đó, 12 Anh và nhóm TDO có mức điểm trung bình thấp hơn đáng kể.

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môn vật lý

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thí sinh

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