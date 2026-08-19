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Phổ điểm môn Lịch sử thi lại tốt nghiệp của thí sinh Chuyên Tuyên Quang

Lệ Thu
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Kết quả thi lại môn Lịch sử của 112 học sinh chuyên Tuyên Quang có điểm trung bình 5,55; gần 28% dưới 5 điểm và một em đạt từ 8 điểm trở lên.

Theo báo cáo phân tích kết quả thi lần 2, có 112 học sinh tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang tham gia thi lại môn Lịch sử.

Phổ điểm cho thấy kết quả tập trung chủ yếu trong khoảng từ 5 đến hơn 6 điểm. Điểm cao nhất trong nhóm được thống kê ở mức trên 8 điểm, trong khi một số bài thi có điểm dưới 3.

Gần 28% thí sinh dưới 5 điểm

Phân theo mức kết quả, 31/112 học sinh, tương đương 27,7%, đạt dưới 5 điểm môn Lịch sử. Nhóm có điểm từ 5 đến dưới 6,5 chiếm tỷ lệ lớn nhất, với 54 học sinh, tương đương 48,2%. Có 26 học sinh (23,2%) đạt từ 6,5 đến dưới 8 điểm.

Đáng chú ý, chỉ 1 học sinh, tương đương 0,9%, đạt từ 8 điểm trở lên. Như vậy, số học sinh đạt mức điểm cao ở môn Lịch sử trong lần thi lại khá ít so với nhóm đạt điểm trung bình.

- Ảnh 1.
- Ảnh 2.

Phổ điểm môn Lịch sử thi lại tốt nghiệp thí sinh Chuyên Tuyên Quang.

Điểm trung bình từng lớp

Báo cáo cũng phân tích điểm trung bình lần 2 theo từng lớp. Trong các lớp có học sinh dự thi, 12 Tin có điểm trung bình cao nhất, đạt 6,33 điểm, nhưng chỉ có 3 học sinh trong nhóm thống kê. Tiếp theo là 12 Sử với điểm trung bình 5,99, trên tổng số 34 học sinh; 12 Văn đạt 5,53 điểm với 33 học sinh. Hai lớp 12 Anh và 12 Lý cùng có điểm trung bình 5,50, lần lượt với 16 và 1 học sinh.

Lớp 12A có 23 học sinh, điểm trung bình 4,96; 12 Sinh có 1 học sinh với điểm trung bình 4,60. Nhóm TDO cũng có 1 học sinh, điểm trung bình 3,85. Do số lượng học sinh giữa các lớp khác nhau đáng kể, đặc biệt có lớp chỉ một vài thí sinh, điểm trung bình của từng lớp cần được xem xét trong tương quan với quy mô mẫu.

Nhìn chung, kết quả lần 2 môn Lịch sử của 112 học sinh cho thấy điểm số tập trung quanh mức trung bình 5,55. Gần một nửa thí sinh nằm trong nhóm từ 5 đến dưới 6,5 điểm, trong khi tỷ lệ đạt từ 8 điểm trở lên chỉ ở mức 0,9%.

Tags

Chuyên Tuyên Quang

Trường THPT chuyên Tuyên Quang

học sinh

môn Lịch sử

điểm trung bình

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