Phó Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk 'thưởng nóng' cậu bé dũng cảm cứu bạn khỏi kẻ sát nhân

Sáng 14/9, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cùng đoàn công tác đến thăm viếng, chia buồn với gia đình các nạn nhân trong vụ thảm án gây rúng động dư luận tại tổ dân phố 10 (phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk).

Ông Nguyễn Thiên Văn gặp gỡ T.C.K. (SN 2013, hàng xóm của nạn nhân) - người có hành động nhanh trí mở cửa cứu P. thoát nạn trong đêm. Ông Văn đề nghị chính quyền địa phương xem xét có thư khen ngợi, biểu dương T.C.K.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk xúc động trước sự nỗ lực, vượt khó của T.C.K khi sống trong hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ bỏ rơi từ khi K. còn rất nhỏ. Thời gian qua, K. sống cùng chị gái (13 tuổi) và bà nội bị tai biến, đau ốm thường xuyên.

Tại đây, Phó Chủ tịch Nguyễn Thiên Văn dùng tiền cá nhân để “thưởng nóng” cho cậu bé K. Đồng thời, ông yêu cầu chính quyền địa phương trao đổi với nhà trường xem xét vận động, hỗ trợ hoặc chương trình học bổng, hoặc có biện pháp để cháu K. điều kiện tiếp tục học tập tốt nhất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn dùng tiền cá nhân thưởng "nóng" cho cậu bé khi có hành động nhanh trí cứu bạn trong vụ thảm án.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Nguyễn Thiên Văn cũng gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân các nạn nhân. UBND tỉnh Đắk Lắk quyết định hỗ trợ 50 triệu đồng cho gia đình các nạn nhân.

Trong đó, 5 triệu đồng thăm viếng, 10 triệu đồng cho bé Trần Tấn P. (sinh năm 2012, con riêng của chị Nguyễn Thị Kim H.) bị thương, đang điều trị tại bệnh viện và 35 triệu đồng giao cho tổ dân phố cùng chính quyền địa phương chăm sóc N.T.M. (sinh năm 2022, con chung của Nguyễn Nam Đại Thuận và chị H.).

" Lãnh đạo tỉnh đã tới thăm hỏi, động viên P. và thấy sức khỏe của bé hồi phục tốt. Chặng đường phía trước của các bé còn rất dài, gia đình, họ hàng, bà con lối xóm và xã hội cần tiếp tục chung tay chăm sóc, hỗ trợ để các cháu có một tương lai tốt đẹp hơn ”, ông Nguyễn Thiên Văn nói.

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với gia đình các nạn nhân trong vụ thảm án.

Trước đó, khoảng 1h ngày 13/9, tại hẻm 20 Nguyễn Khoa Đăng (phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) xảy ra vụ án nghiêm trọng khiến 3 người chết, 1 người bị thương.

Các nạn nhân tử vong gồm: bà T.T.D., anh B.H.N. (SN 2002, con trai bà D.), chị N.T.N.H. (SN1992, con gái bà D., là vợ cũ của Thuận); T.T.P (SN 2013, con riêng chị H.) sau khi bị Thuận đâm nhiều nhát vào người đã bỏ chạy, leo qua tường rào và được đưa đi cấp cứu.

Hung thủ gây ra vụ án là Nguyễn Nam Đại Thuận (sinh năm 1988, trú tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk). Tên này đã bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “giết người” và “cướp tài sản”.



