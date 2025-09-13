Vụ "tâm thư kêu cứu" nghi của bé trai ở Hà Nội kể bị mẹ kế bạo hành: Nhà trường lên tiếng

Mạng xã hội đang vô cùng bức xúc khi đọc tâm thư nghi là của một bé trai ở Hà Nội kể về cuộc sống bị mẹ kế bạo hành cả thể chất lẫn tinh thần. Nhiều người bày tỏ không dám đọc hết tâm thư hay xem clip bởi cảm thấy quá xót xa cho cháu bé. Ai cũng mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc để làm sáng tỏ vụ việc. Được biết, sự việc đau lòng nói trên được cho là xảy ra tại Chung cư Victoria (phường Kiến Hưng, TP.Hà Nội).

Theo nguồn tin trên Dân trí, liên hệ với nhà trường, nơi được cho là nam sinh trong câu chuyện đang theo học, đại diện nhà trường cho biết đã nắm được sự việc bức tâm thư trên mạng. Nhà trường thông tin, nam sinh này ở với bố từ đầu năm nay. Cháu bé đi học bình thường, không vi phạm kỷ luật gì, tâm trạng vui vẻ. Hiện nhà trường chưa thể phát ngôn gì thêm.

Hình ảnh cháu bé ngồi trong phòng, bị một người phụ nữ vào mắng chửi, lấy điện thoại đập vào đầu khiến người xem nhói lòng. (Ảnh: Cắt từ clip)

Chia sẻ trên Đời sống & Pháp luật, người thân cho biết, cháu bé trong sự việc là Đ.C.H. (13 tuổi). Bố của cháu là ông Đ.V.H. (SN 1984), hiện đang sinh sống tại Chung cư Victoria (phường Văn Phú, TP.Hà Nội). Ông V.H. và vợ cũ kết hôn năm 2010 nhưng không may đến năm 2014, người vợ qua đời.

Sau khi vợ mất, ông V.H. ở vậy nuôi con đến năm 2022 thì tái hôn với chị N.T.T. (SN 1985, quê ở Mỹ Đức). Theo người nhà, từ khi sống với mẹ kế, cháu C.H. thường xuyên bị người phụ nữ này mắng chửi, bạo hành, nhất là những lúc ông V.H. đi làm vắng nhà. Cháu C.H. nhiều lần bị mẹ kế dùng điện thoại, chai thủy tinh, lọ keo xịt tóc,... đánh vào đầu, gây chấn thương, chảy máu. Nạn nhân còn bị mẹ kế đạp đầu vào tường, bắt tự tát vào mặt đến chảy máu miệng, nếu khóc thì bị túm tóc lôi vào nhà vệ sinh.

Công an đã vào cuộc xác minh sự việc liên quan đến những bức tâm thư đang lan truyền trên mạng xã hội.

Ngoài bạo hành thể xác, cháu C.H. còn bị bạo hành về tinh thần: Mùa đông rét dưới 10 độ không được đắp chăn, khi tắm thì phải dùng nước lạnh sau khi con riêng của T. đã sử dụng hết nước nóng. Cháu C.H. cũng bị ép viết tâm thư gửi bạn bè, thầy cô với nội dung bôi xấu ông bà, bố đẻ, 2 bên nội ngoại. Nạn nhân sẽ bị đánh đập, dọa đuổi khỏi nhà nếu không viết đúng yêu cầu.

Hiện Công an phường Kiến Hưng đã vào cuộc xác minh vụ việc nói trên.