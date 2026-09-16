Phó Chủ tịch HĐQT Vietjet: Mỗi năm một hãng hàng không chi 200 - 300 triệu USD ra nước ngoài, tại sao không giữ số ngoại tệ đó ở Việt Nam?

Theo bà Hồ Ngọc Yến Phương, Phó Chủ tịch HĐQT Vietjet, bên cạnh vận chuyển hành khách, hãng đang phát triển từ đào tạo, bảo dưỡng tàu bay đến dịch vụ mặt đất và cho thuê máy bay. Vietjet cũng muốn hợp tác với các nhà sản xuất động cơ lớn để từng bước đưa những khoản chi hàng trăm triệu USD mỗi năm về Việt Nam.

Mỗi năm, một hãng hàng không phải chi trả 200 - 300 triệu USD ra nước ngoài

Chia sẻ tại Tọa đàm “Kiến tạo nguồn lực tăng trưởng quốc gia: Vai trò của doanh nghiệp dẫn đầu trong kỷ nguyên mới” trong khuôn khổ VNTAX 2026 ngày 15/09/2026, bà Hồ Ngọc Yến Phương, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietjet, cho biết hãng đang hướng tới việc mở rộng chuỗi giá trị hàng không tại Việt Nam, thay vì chỉ tập trung vào hoạt động vận chuyển hành khách.

Theo bà Hồ Ngọc Yến Phương, Vietjet hướng tới xây dựng một tập đoàn phát triển với chi phí hợp lý, trong bối cảnh lợi nhuận ngành hàng không rất mỏng, chỉ khoảng 3-5%, do phần lớn là chi phí tài chính và đầu tư.

Để tiếp tục phát triển, Vietjet phải mở rộng sang các lĩnh vực phụ trợ. Một trong những lĩnh vực được Vietjet nhắm tới là bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay và động cơ hàng không.

Hãng hiện có cơ sở đào tạo tiếp viên, phi công, trong đó sở hữu 4 buồng lái mô phỏng để đào tạo phi công, kỹ thuật viên và các chuyên gia kỹ thuật sửa chữa máy bay với sự hỗ trợ của Airbus và Boeing.

Gần đây, Vietjet đang phát triển và xây dựng cơ sở bảo dưỡng tàu bay tại Long Thành.

Không dừng lại ở đó, hãng muốn thu hút và hợp tác với các nhà sản xuất động cơ lớn trên thế giới như Pratt & Whitney hay CFM.

“Mỗi năm, một hãng hàng không phải chi trả 200 đến 300 triệu USD ra nước ngoài; tại sao chúng ta không thu hút nguồn lực đó ở trong nước, hợp tác để giữ số ngoại tệ đó tại Việt Nam?”, bà Phương đặt vấn đề.

Theo bà, đây là những trăn trở về việc tiết kiệm chi phí và tận dụng nguồn nhân lực kỹ thuật để phát triển đội ngũ kỹ sư hàng không cùng phi công tại Việt Nam.

Vietjet cũng phát triển các công ty dịch vụ logistics, trong đó có dịch vụ mặt đất phục vụ hàng không, đồng thời thành lập các công ty chuyên thuê và cho thuê tàu bay.

“Bản chất ngành hàng không là hoạt động trên phạm vi toàn cầu nên phải đặt nó vào thực tế của toàn cầu”, bà Phương nói.

Đằng sau giá vé hợp lý

Ở một phần chia sẻ khác, bà Phương nhìn lại xuất phát điểm của Vietjet hơn 10 năm trước.

Theo bà, thời điểm đó, các hãng hàng không tại Việt Nam chủ yếu phục vụ nhóm khách hàng có thu nhập cao như chuyên gia, doanh nhân. Từ thực tế này, Vietjet đặt ra một trong những giá trị cốt lõi là làm sao phục vụ đông đảo người dân với chi phí hợp lý.

“Thật ra đằng sau giá vé hợp lý đó là cả một sự nỗ lực không ngừng”, bà Phương chia sẻ.

Theo bà, máy bay của các hãng hàng không trung bình khai thác khoảng 9-10 giờ mỗi ngày. Trong khi đó, Vietjet nâng thời gian khai thác lên tới 16 giờ mỗi ngày, còn trong mùa cao điểm một máy bay có thể bay từ 16-17 giờ mỗi ngày.

Để xây dựng mô hình kinh doanh với giá vé hợp lý, máy bay được bố trí nhiều ghế hơn, trong khi thức ăn và các dịch vụ khác được cung cấp theo nhu cầu của hành khách.

Phía sau hoạt động khai thác còn là yêu cầu về nguồn vốn rất lớn. Theo bà Phương, đầu tư vào ngành hàng không có thể lên tới hàng chục đến hàng trăm tỷ đô la Mỹ. Doanh nghiệp phải đặt hàng trước để bảo đảm nguồn tàu bay, đáp ứng yêu cầu về an toàn hàng không và các chuẩn mực khắt khe của thế giới.

Ngoài việc tuân thủ các quy định quốc tế, hãng phải đầu tư liên tục. Vì vậy, quản trị tài chính quốc tế và khả năng thu hút nguồn vốn quốc tế vào Việt Nam cũng là một bài toán lớn.

Bà Phương cho biết Vietjet đồng thời phải xây dựng đội ngũ chuyên gia kỹ thuật để chủ động sửa chữa máy bay. Ngoại trừ những hạng mục lớn như thay động cơ hay sửa chữa chuyên sâu, đội ngũ kỹ thuật phải học hỏi kinh nghiệm để từng bước tự thực hiện các công việc khác.

Vietjet dự kiến có khoảng 100 tàu bay thân rộng và khoảng 300-400 tàu bay thân hẹp trong 10 năm tới

Nói về Vietjet trong 10 năm tới, bà Phương cho rằng sự khác biệt giữa một doanh nghiệp có quy mô lớn và một doanh nghiệp kiến tạo giá trị cho quốc gia không nằm ở số lượng tàu bay hay quy mô doanh thu.

“Doanh nghiệp kiến tạo ra giá trị cho quốc gia phải vượt qua bảng cân đối kế toán và vượt qua giá trị của chính doanh nghiệp đó”, bà nói.

Theo bà Phương, những chuỗi giá trị đó có thể là đào tạo kỹ sư hàng không, làm chủ các ngành công nghiệp như sản xuất động cơ và xa hơn nữa là khả năng sản xuất máy bay.

“Một ngày nào đó trong tương lai, qua nhiều thế hệ hay một vài thập kỷ nữa, Việt Nam có thể sản xuất ra máy bay.”

Bà cho rằng những chuỗi giá trị như vậy không thể được xây dựng trong một hoặc hai năm mà cần rất nhiều năm để hình thành.

Với kế hoạch 10 năm tới, Vietjet dự kiến có khoảng 100 tàu bay thân rộng để phục vụ các đường bay quốc tế và khoảng 300-400 tàu bay thân hẹp.

Mục tiêu là không chỉ kết nối từ Việt Nam ra thế giới mà còn vận hành tại chính các quốc gia sở tại, tham gia khai thác thị trường nội địa ở những nước này.

“Đó chính là tương lai của Vietjet, và chúng tôi sẽ xây dựng một tập đoàn hàng không quốc tế”, bà Phương nói.

Theo bà, Vietjet cũng đang xây dựng học viện hàng không theo hướng không chỉ đào tạo nhân lực cho hãng mà còn phục vụ các hãng bay khác, đồng thời mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp du lịch trong và ngoài nước.