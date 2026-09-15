Chủ tịch KBC Đặng Thành Tâm: Đang xây tổ hợp golf 1,5 tỷ USD cùng tập đoàn Trump, không chỉ làm sân golf mà còn “bán văn hóa, bán không khí để lấy ngoại tệ”

Chủ tịch KBC Đặng Thành Tâm cho rằng, Việt Nam không thể chỉ mãi là công xưởng sản xuất. Chính vì thế, KBC quyết định chuyển hướng sang phát triển dịch vụ.

Ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc

Chiều ngày 15/9, Lễ vinh danh các doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam năm 2026 (VNTAX 2026) và Tọa đàm "Kiến tạo nguồn lực tăng trưởng quốc gia: Vai trò của doanh nghiệp dẫn đầu trong kỷ nguyên mới" chính thức diễn ra tại Khách sạn Lotte Hà Nội.

Tại tọa đàm, ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) chia sẻ, quá trình phát triển của Kinh Bắc song hành cùng sự đi lên của nền kinh tế Việt Nam. Từ khu công nghiệp Quế Võ (Bắc Ninh), đến nay Kinh Bắc đã có hơn 30 khu công nghiệp trên khắp cả nước.

Trong lĩnh vực phát triển khu công nghiệp, ông Tâm cho biết, KBC đã đạt được những thành công nhất định: mỗi năm thu hút khoảng 10 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài, tạo ra khoảng 75.000 công ăn việc làm mới. Doanh nghiệp cũng là đơn vị đứng đầu cả nước về xây dựng nhà ở xã hội.

“Tuy vậy, việc phát triển công nghiệp đến một lúc nào đó sẽ chạm ngưỡng, không thể phát triển mãi được. Việt Nam không thể chỉ mãi là một công xưởng sản xuất. Chính vì thế, chúng tôi quyết định chuyển hướng sang phát triển dịch vụ. Việt Nam có tiềm năng rất lớn về dịch vụ và đây là hướng đi giúp tăng thu ngân sách, tăng thuế và tạo ra dòng thu ổn định, bền vững hơn”, ông Tâm chia sẻ.

Để thực hiện mục tiêu này, Chủ tịch KBC đã tìm kiếm những đối tác lớn. “Chúng tôi đang xây dựng một Tổ hợp quần thể sân golf cùng tập đoàn của ông Donald Trump (The Trump Organization) với quy mô vốn lên tới 1,5 tỷ USD ngay tại vùng đất Phố Hiến (Hưng Yên) ngày nay. Dự án này không chỉ đơn thuần là một sân golf, mà mục tiêu của chúng tôi là lôi kéo thêm nhiều dự án khác cùng phát triển dọc theo bờ sông Hồng, tạo nên một hệ sinh thái xanh, sạch, đẹp và thúc đẩy du lịch. Đây chính là ‘ngành công nghiệp không khói’ – nơi chúng ta bán văn hóa, bán không khí để lấy ngoại tệ và tạo ra công ăn việc làm một cách bền vững”, ông Tâm chia sẻ.

Ngoài ra, tại Hưng Yên, KBC cũng đang đề xuất phối hợp cùng VCCI xây dựng một mô hình mới dựa trên tinh thần Nghị quyết 57 về phát triển công nghệ cao và đột phá công nghệ. Chúng tôi đang đề xuất mô hình AI City (Thành phố Trí tuệ nhân tạo). Hạt nhân của nó là các AI Factory (Nhà máy AI), bao gồm các trung tâm dữ liệu thế hệ mới. Đây không phải là những trung tâm dữ liệu cũ mà là nơi sản sinh ra những "bộ óc" trí tuệ nhân tạo, trên nền tảng đó xây dựng các khu nhà ở tích hợp công nghệ AI.

Ông Tâm cho biết: “Chúng tôi cũng đang thực hiện các chương trình chạy thử nghiệm (pilot). Nếu muốn áp dụng cho cả nước, chắc chắn phải bắt đầu thử nghiệm từ một vùng nào đó. Ví dụ như tại San Francisco, người ta đã bắt đầu chạy taxi robot, nhưng cũng chỉ mới giới hạn trong khu vực đó.

Rất may mắn là chúng tôi đã được Starlink chọn làm đối tác trong nước. Điều này đem lại cho chúng tôi một lợi thế rất lớn. Khi xây dựng AI City, sự kết nối mạnh mẽ là yếu tố then chốt. Sự phát triển của AI tất yếu phải đi kèm với đường truyền tốc độ cao và ổn định (reliable). Chính phủ Việt Nam cũng đã rất mạnh dạn khi cho phép Starlink vào Việt Nam”.

Với vai trò là doanh nghiệp, quan điểm của Chủ tịch KBC không chỉ làm những gì mình đã biết mà phải tiên phong đi đầu, xây dựng được một cơ chế sản xuất ổn định lâu dài, nuôi dưỡng nguồn thu và nâng cao mức sống cho người dân trong vùng.

Để minh chứng cho điều này, ông Tâm chia sẻ số liệu thực tế: “Ngày đầu tiên chúng tôi về Bắc Ninh năm 2003, thu nhập bình quân đầu người tại đây chỉ có 200 USD, trong khi bình quân cả nước là 300 USD. Nhưng đến hôm nay, sau khi xây dựng các khu công nghiệp và trung tâm như "Silicon Valley" tại Bắc Ninh và Bắc Giang (cũ), thu nhập bình quân đầu người của Bắc Ninh hiện nay đã gấp đôi mức bình quân chung của cả nước”.

Ông Tâm nhấn mạnh, để có được những kết quả này, quan trọng nhất vẫn là định hướng chỉ đạo từ Đảng, Nhà nước, sự sâu sát của các đồng chí lãnh đạo chính quyền địa phương, sự ủng hộ nhiệt tình của các cơ quan báo chí và sự đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Nhà nước cũng đã đầu tư cơ sở hạ tầng rất tốt, từ đường xá đến điện nước đầy đủ, giúp phục vụ hiệu quả cho cả quá trình này.