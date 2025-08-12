Sáng 12/8, Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai thông tin về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tối 11/8 tại xã Phong Dụ Thượng, khiến một cháu bé tử vong và 10 người bị thương.

Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, liên quan đến cán bộ. Vì vậy, bên cạnh công tác xử lý theo quy định của pháp luật, ngay trong sáng 12/8, Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai đã có kết luận chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khẩn trương triển khai các bước thi hành kỷ luật đảng đối với cán bộ; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan.

Đồng thời, Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai giao Đảng ủy Công an tỉnh khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ sai phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Khi có kết quả xử lý về đảng, kết luận điều tra của lực lượng chức năng, tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục công khai thông tin tới các cơ quan báo chí.

Hiện trường vụ cán bộ xã uống rượu lái xe tông thương vong 11 người.

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 11/8, ông Lò Văn Mạnh, Phó Bí Thư Thường trực Đảng ủy xã Phong Dụ Thượng lái xe Toyota Fortuner 21C-1927 đi từ Nhà hàng Nam Phong tới nhà văn hóa thôn để dự hội diễn văn nghệ. Khi tới nơi, xe mất kiểm soát và tông thẳng vào đám đông đang tập trung xem biểu diễn.

Cú tông mạnh khiến cháu P.D.K. (8 tuổi, trú tại thôn Làng Chạng) tử vong tại chỗ; 10 người khác bị thương, trong đó ba nạn nhân đa chấn thương đã được chuyển lên Bệnh viện đa khoa số 1 tỉnh để tiếp tục điều trị, số còn lại cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên.

Qua điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ tai nạn là do ông Lò Văn Mạnh không làm chủ được tay lái, trong hơi thở có nồng độ cồn ở mức 0,286mg/lít khí thở.

Tài xế Lò Văn Mạnh làm việc với cơ quan công an.

Ngay khi sự việc xảy ra, lãnh đạo tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương cứu chữa người bị thương, thăm hỏi, hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong, đồng thời triển khai các bước xử lý kỷ luật và điều tra làm rõ nguyên nhân.

UBND tỉnh Lào Cai cũng ban hành công điện chấn chỉnh, quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị về việc nghiêm cấm sử dụng rượu bia trong giờ làm việc, kể cả giờ nghỉ trưa; tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi đã uống rượu bia. Lực lượng chức năng được giao tăng cường kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.



