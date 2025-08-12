Ô tô lao vào hội diễn khiến 1 trẻ tử vong: Phó Bí thư xã vi phạm nồng độ cồn

Tối 11/8, tại sân Nhà văn hóa thôn Làng Chạng, xã Phong Dụ Thượng (tỉnh Lào Cai ) xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khi một ô tô biển xanh lao vào khu vực diễn ra chương trình văn nghệ, khiến 11 người thương vong.

Thông tin từ UBND tỉnh Lào Cai, khoảng 20h30 cùng ngày, ông Lò Văn Mạnh – Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Phong Dụ Thượng lái xe Toyota Fortuner 21C-1927 đi từ Nhà hàng Nam Phong tới nhà văn hóa thôn để dự hội diễn. Khi tới nơi, xe mất kiểm soát và tông thẳng vào đám đông đang tập trung xem biểu diễn.

Hậu quả, cháu P.D.K. (8 tuổi, trú tại thôn Làng Chạng) tử vong tại chỗ; 10 người khác bị thương, trong đó ba nạn nhân đa chấn thương đã được chuyển lên Bệnh viện đa khoa số 1 tỉnh để tiếp tục điều trị, số còn lại cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên.

Qua điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ tai nạn là do ông Lò Văn Mạnh không làm chủ được tay lái, trong hơi thở có nồng độ cồn ở mức 0,286mg/lít khí thở. Nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng xã và tỉnh điều tra làm rõ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã ký văn bản hỏa tốc báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Tỉnh ủy Lào Cai đồng thời yêu cầu các cơ quan liên quan phối hợp hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong tổ chức hậu sự, thăm hỏi, hỗ trợ trước mắt 3 triệu đồng cho mỗi người bị thương.

UBND tỉnh cũng ban hành công điện chấn chỉnh, quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị về việc nghiêm cấm sử dụng rượu bia trong giờ làm việc, kể cả giờ nghỉ trưa, và tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi đã uống rượu bia. Lực lượng chức năng được giao tăng cường kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.



