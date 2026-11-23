Đây chắc chắn là bộ phim mà khán giả Việt đang cực kỳ mong chờ.

Chiều 23/11, tại TP.HCM đã chính thức diễn ra buổi chiếu sớm và họp báo ra mắt dự án điện ảnh kinh dị Con Mắt Thứ Ba của đạo diễn Hàm Trần. Ngay từ trước khi trình làng, tác phẩm đã nhận được nhiều sự chú ý bởi màu sắc kinh dị có phần nặng đô, cùng những thông tin xoay quanh quá trình kiểm duyệt khiến khán giả không khỏi tò mò. Đó cũng là lý do câu chuyện phim sẽ được đưa lên màn ảnh với phiên bản cuối cùng ra sao cũng là điều được quan tâm. Sự kiện hôm nay quy tụ đông đảo ekip cùng dàn diễn viên như đạo diễn Hàm Trần, Đoàn Minh Anh, Trần Nghĩa, Loube Nguyễn, Trương Minh Thảo, nghệ sĩ Kiều Trinh....

Con Mắt Thứ Ba (Ảnh: NSX)

Con Mắt Thứ Ba (tên cũ là Sợi Chỉ Đỏ) xoay quanh câu chuyện tâm linh đan xen yếu tố hình sự và nghiệp quả. Phim theo chân Lạc - cô bé sở hữu năng lực đặc biệt có thể nhìn thấy những linh hồn đã khuất. Những trải nghiệm kỳ bí của Lạc được Vy (Đoàn Minh Anh) khai thác để làm chất liệu cho kênh podcast mang tên Con Mắt Thứ Ba. Tuy nhiên, chương trình này lại vô tình thu hút sự chú ý của Viễn (Ba Tây) - một thính giả cuồng tín tự xưng là sứ giả của Hắc Bạch Vô Thường và cũng là một kẻ sát nhân hàng loạt máu lạnh. Bên cạnh tuyến nhân vật của Đoàn Minh Anh và Trần Nghĩa (vai Bảo) với mối quan hệ đầy uẩn khúc, tác phẩm còn mở rộng ra nhiều số phận khác bị trói buộc bởi ranh giới âm dương, hứa hẹn mang đến những cú twist rùng rợn.

Ảnh: NSX

Ảnh: NSX

Vì khai thác các yếu tố kinh dị tâm lý, tâm linh kết hợp dòng phim body horror (kinh dị cơ thể) nặng đô và dán nhãn 18+, Con Mắt Thứ Ba từng được đồn là phải quay chỉnh sửa không ít trước khi ra rạp. Tuy nhiên, tại buổi giao lưu với truyền thông chiều 23/11, đạo diễn Hàm Trần và phía ekip đã trực tiếp lên tiếng đính chính về bản chiếu chính thức.

Chia sẻ của đạo diễn Hàm Trần và ekip (Clip: Team sự kiện)

Theo đó, ekip phim bày tỏ sự hào hứng toàn bộ những cảnh quay đắt giá và chân thực nhất của tác phẩm đều được giữ nguyên vẹn: "Hoàn toàn rất là may mắn luôn. Tất cả những cái mà mọi người thấy gore (máu me, bạo lực), mọi người thấy intensive (căng thẳng, nặng đô) như là Hollywood thì đều đã được giữ lại. Còn lại là chỉ có quyết định của đạo diễn cắt thôi".

Phim giữ được những cảnh kinh dị (Ảnh: NSX)

Còn về những chi tiết buộc phải tiết chế so với bản dựng ban đầu, đạo diễn Hàm Trần cho hay là do lời thoại nhân vật quá "đời". "Chỉ có bị cắt là chị này (nhân vật của Hiền Ngô) chửi thề hơi nhiều, chị sống thật quá cho nên là phải sửa thôi. Nói chung là phim này thì mình hoàn toàn là không có bị yêu cầu cắt".

Đạo diễn Hàm Trần trong một cảnh quay cùng dàn cast (Ảnh: NSX)

Với bảo chứng chất lượng từ đạo diễn Tử Chiến Trên Không cùng cam kết "nguyên bản 100%" độ rùng rợn, Con Mắt Thứ Ba có thể nói là cái tên không thể bỏ lỡ trong tháng cuối năm 2026.