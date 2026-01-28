Phim Việt hay xuất sắc khiến fan chờ gần 1 thập kỷ: Kịch bản đi trước thời đại, 2030 xem lại vẫn thấy hay

Victor Vũ đã có một năm thành công với dự án điện ảnh Thám Tử Kiên: Kỳ Án Không Đầu vào đúng dịp 30/4 năm ngoái. Với doanh thu gần 250 tỷ đồng, Thám Tử Kiên: Kỳ Án Không Đầu là một trong những bom tấn ăn khách nhất Việt Nam 2025. Do vậy, người hâm mộ đặt kỳ vọng nhất định vào tác phẩm sắp tới của đạo diễn Victor Vũ.

Mới đây, Victor Vũ bất ngờ chia sẻ lại poster Người Bất Tử trên trang cá nhân, lập tức thu hút sự chú ý từ cộng đồng khán giả yêu phim ảnh. Không đính kèm bất kỳ lời nói hay caption nào, hình poster vẫn đủ sức khuấy động sự tò mò, làm dấy lên nhiều đồn đoán xoay quanh khả năng bộ phim sẽ có phần tiếp theo sau 8 năm kể từ bộ phim đầu tiên.

Phía dưới bài viết, đông đảo khán giả để lại bình luận bày tỏ sự yêu mến dành cho Người Bất Tử. Không ít ý kiến cho rằng đây là một trong những tác phẩm điện ảnh Việt hiếm hoi gây ám ảnh và để lại dư vị lâu dài, đồng thời bày tỏ mong muốn câu chuyện trong phim được tiếp tục mở rộng và khai thác sâu hơn. Một vài netizen chỉ ra, nếu như Người Bất Tử được ra mắt vào thời điểm này thay vì 2018, "đứa con tinh thần" của Victor Vũ sẽ còn lan toả mạnh mẽ hơn.

Trong bối cảnh điện ảnh Việt đang có nhiều chuyển động mới và những thử nghiệm về nhiều thể loại, động thái này được xem như một lời nhắc khéo về dấu ấn đặc biệt mà Người Bất Tử từng tạo ra, một bộ phim gây nhiều tranh luận trái chiều khi ra mắt nhưng vẫn được giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao về tính nghệ thuật cũng như tham vọng, tầm nhìn của ekip.

Ra mắt năm 2018, Người Bất Tử là tác phẩm điện ảnh Việt thuộc thể loại tâm linh - ly kỳ do Victor Vũ cầm trịch, đánh dấu bước thử nghiệm táo bạo của đạo diễn này với những câu chuyện nhuốm màu huyền bí. Bộ phim theo chân Hùng (Quách Ngọc Ngoan), một người đàn ông mang trong mình bí thuật “ngải”, nhờ đó có thể tồn tại suốt ba thế kỷ. Thế nhưng, sự bất tử mà Hùng đạt được không phải là món quà, mà là lời nguyền kéo dài qua nhiều thời đại, gắn liền với những mất mát, bi kịch và vòng truy sát không hồi kết từ các thế lực thù địch.

Tác phẩm sở hữu dàn diễn viên gồm Quách Ngọc Ngoan, Jun Vũ, Thanh Tú và Đinh Ngọc Diệp, mỗi nhân vật xuất hiện như một mảnh ghép quan trọng, góp phần định hình thế giới phim đậm đặc không khí ma mị, u ám và đầy ám ảnh.

Mặc dù được đầu tư lớn và quảng bá rộng rãi, Người Bất Tử không tạo được cơn sốt phòng vé như kỳ vọng. Theo thống kê doanh thu kể từ khi ra rạp, phim chỉ thu về khoảng 85 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam và bị đánh giá là không đạt điểm hòa vốn so với chi phí sản xuất và kỳ vọng ban đầu; điều này khiến tác phẩm không lọt vào danh sách những phim Việt bom tấn về doanh thu năm 2018.