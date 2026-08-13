Phim Việt giờ vàng về miền Tây quy tụ dàn sao hai miền

“Phù Sa” quy tụ dàn diễn viên được yêu thích, mở ra câu chuyện đời sống miền Tây đầy màu sắc.

Lấy bối cảnh miền Tây Nam Bộ, "Phù Sa" là bộ phim mới do Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam (VFC) sản xuất. Tác phẩm không chỉ khai thác vẻ đẹp sông nước mà còn đặt nhân vật vào những vấn đề nóng của đời sống như sạt lở, đất đai, sinh kế và sự dịch chuyển của người trẻ.

Câu chuyện diễn ra tại xóm Bình Hòa ven sông Tiền, nơi những vụ sạt lở liên tiếp khiến nhà cửa, vườn tược đứng trước nguy cơ bị cuốn trôi. Trong lúc người dân hoang mang, tin đồn đất mất giá lan rộng, cò đất xuất hiện và nhiều gia đình bắt đầu tính chuyện bán đất, rời quê.

"Phù Sa" mở ra câu chuyện đời sống miền Tây đầy màu sắc

Đúng thời điểm đó, Phù Sa từ thành phố trở về với kế hoạch đầy tham vọng: nâng giá trị cây ca cao, xây dựng sản phẩm mang thương hiệu Bình Hòa, qua đó tạo thêm sinh kế cho người dân. Thông minh, nhanh nhạy và giàu năng lượng, cô tin rằng nếu quê hương có thể tạo ra cơ hội làm ăn, người trẻ sẽ có lý do để ở lại.

Thế nhưng, kế hoạch của Phù Sa nhanh chóng gặp phải sự phản đối từ Chơn – anh thợ máy ít nói, cộc tính và luôn hoài nghi trước những bất thường trên dòng sông. Trong khi Phù Sa nhìn thấy cơ hội phát triển, Chơn lại chú ý đến những vết nứt, những đoạn bờ bị khoét sâu và đặt câu hỏi về nguyên nhân thực sự của các vụ sạt lở.

Cả hai cùng mong muốn giữ Bình Hòa nhưng lựa chọn hai con đường gần như đối nghịch. Giữa lúc đó, Nghiệm trở về quê với vẻ ngoài thành đạt, lịch thiệp, hào phóng và sẵn sàng giúp đỡ những gia đình khó khăn. Anh nhanh chóng chiếm được lòng tin của người dân, đồng thời nhìn thấy tiềm năng trong kế hoạch của Phù Sa và chủ động hỗ trợ cô biến ý tưởng thành hiện thực.

Ba diễn viên chính của "Phù Sa"

Phù Sa – Chơn – Nghiệm tạo thành một tam giác nhiều va chạm, khi mỗi người theo đuổi một lý tưởng riêng. Đằng sau sự hào nhoáng và hoàn hảo của Nghiệm cũng là một dấu hỏi lớn: anh thực sự muốn giúp quê hương hay còn mục đích nào khác?

Điểm đáng chú ý của "Phù Sa" là phim không chỉ đặt ra câu chuyện giữ đất bằng mọi giá. Tác phẩm hướng tới câu hỏi rộng hơn: một vùng quê cần thay đổi thế nào để người dân có thể sống được trên chính mảnh đất của mình? Hành trình của các nhân vật cũng là hành trình từ tâm lý trông chờ người khác sang tự đứng trên đôi chân của mình, từ những quyết định vì sợ hãi và lợi ích trước mắt đến niềm tin vào sự thật, pháp luật và sức mạnh cộng đồng.

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên hai miền đáng chú ý. Trúc Mây đảm nhận vai nữ chính Phù Sa, tiếp tục được đạo diễn Phương Điền tin tưởng sau vai Lụa trong "Mẹ biển". Lần này, nữ diễn viên mang đến hình ảnh trẻ trung, chủ động và hiện đại hơn.

Các diễn viên khác trong phim

Đối đầu với Phù Sa là Chơn do Minh Thành thủ vai. Trong khi đó, Huỳnh Anh tiếp tục cho thấy khả năng biến hóa khi vào vai Nghiệm – người đàn ông thành đạt, lịch thiệp nhưng khó đoán – sau những nhân vật như Tuấn trong "Biệt dược đen" hay Bách "thần đằng" trong "Cách em 1 milimet".

Ở tuyến gia đình, NSND Việt Anh vào vai Hai Phước, người nóng tính, thẳng thắn và nặng lòng với mảnh đất tổ tiên. Triệu An đảm nhận Bảy Sang – con nuôi của Hai Phước, luôn muốn chứng minh giá trị bản thân. Bích Hằng vào vai bà Tư Mót, được ví như "ký ức sống" của Bình Hòa, còn Khánh Tiên thủ vai Diễm Phương, bạn thân Phù Sa và có mối quan hệ đặc biệt với Bảy Sang.

Phim còn có sự góp mặt của Phương Bình, Hà Linh, Lâm Kha cùng Tấn Thi, Mạnh Hùng, Tư Thiết, Phạm Hùng, Huỳnh An, Hồng Anh... tạo nên một Bình Hòa đông đúc, nhiều cá tính và đậm màu sắc phương Nam.

Để tái hiện chân thực không gian miền Tây, ê-kíp thực hiện phim tại nhiều địa phương như Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp, khai thác những xóm nhỏ ven sông, vườn cây, bến nước đặc trưng. Sau "Mẹ rơm", "Mẹ biển", đạo diễn Phương Điền tiếp tục mang đến một câu chuyện giàu cảm xúc, nhưng lần này gắn với những vấn đề đương đại của miền sông nước.

"Phù Sa" lên sóng lúc 21h từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần trên VTV1, bắt đầu từ ngày 18/8/2026.