Phim Việt gây sốc vì cảnh 18+ thô thiển: Cặp chính lệch nhau 22 tuổi, xem đến đâu "nóng mặt" đến đó

Ra rạp từ ngày 30/1, bộ phim Việt có tên Chiến Nam: Ve Sầu Thoát Xác của đạo diễn Trần Hòa Bình đang trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Không phải bởi cốt truyện đỉnh cao hay diễn xuất nhập tâm, dự án gây chú ý với netizen bởi một cảnh nóng, khiến ai nấy phải "sượng chín mặt" khi xem.

Cụ thể trong một cảnh 18+ đang được chia sẻ rầm rộ của Chiến Nam: Ve Sầu Thoát Xác, nam diễn viên Trương Minh Cường (sinh năm 1978) đối mặt với bạn diễn Thùy Vi (sinh năm 2000). Lúc này, nhân vật của anh yêu cầu cô phải chứng minh sự trung thành của mình, hỏi rằng cô cô mặt dày và tâm đen hay không. Thùy Vi đáp lời rằng cô có gương mặt biến hóa nhưng tâm thì không chắc, rồi bất ngờ thoát y trước mặt bạn diễn.

Cảnh nóng của Chiến Nam: Ve Sầu Thoát Xác khiến khán giả không dám xem

Hiện tại, cảnh phim này đang khiến cho cư dân mạng vô cùng hoang mang, cho rằng đây là yếu tố không cần thiết và chỉ để hút khách. Ngoài ra, những chi tiết khác về cách thoại, góc quay cũng gây thất vọng, chẳng khác nào web drama.

Netizen bình luận: - Phim này tệ nên sợ không ai coi, phải chèn cảnh nóng để hút khách hả? - Chưa nói đến cảnh nóng nhưng lồng tiếng nghe kỳ vậy trời? Giọng thiệt chị này nghe còn hay hơn á. - Xem thấy sượng mà mắc cỡ luôn... - Đạo diễn dám quay, diễn viên dám đóng, ngại nhất là người xem như tui nè.

Chưa kể, những chia sẻ của đạo diễn và các diễn viên buổi cinetour Chiến Nam: Ve Sầu Thoát Xác còn gây bối rối hơn nữa. Theo lời Trương Minh Cường, đây là cảnh nóng phát sinh mà khi lên trường quay, anh mới biết và ghi hình. Thùy Vi cho biết rằng dù có đồ bảo hộ nhưng khi xem lại, cô vẫn thấy khá mắc cỡ. Trong khi đó, đạo diễn Trần Hòa Bình cho biết lý do mà hai diễn viên quay đi quay lại cảnh này đến 10 lần là do Thùy Vi quá nhập tâm, suýt bi lộ chi tiết nhạy cảm. Đồng thời, anh là người đề xuất sao nữ có hành động quyến rũ đối phương như trong phim.

Cặp đôi đóng cảnh nóng cách nhau 22 tuổi gây chú ý

Hiện tại, tình hình doanh thu của Chiến Nam: Ve Sầu Thoát Xác không khả quan, có thể nói là đối mặt với nguy cơ thua lỗ cao. Phim thu về chỉ 143 triệu đồng trong tuần đầu công chiếu với lượng suất chiếu ít ỏi, đạt thứ hạng thấp trên danh sách phim chiếu rạp cuối tháng 1 vừa qua. Trước đó, đây là dự án được đạo diễn Trần Hòa Bình ấp ủ từ năm 2016, và sau 10 năm mới có thể ra rạp. Ngoài Trương Minh Cường và Thùy Vi, phim còn có dàn sao khác tham gia như Hứa Minh Đạt, Mai Tài Phến, Quách Ngọc Tuyên...