Phim Việt có tổ hợp visual bùng cháy xứng đáng nổi tiếng hơn, nữ chính được tung hô “đẹp nhất Việt Nam” cũng chả sai

Mỗi mùa phim Tết, khán giả lại chờ đợi một tác phẩm vừa đủ giải trí, vừa đủ cảm xúc để xem cùng gia đình. Năm nay, Báu Vật Trời Cho bất ngờ được gọi tên như bộ phim sở hữu tổ hợp visual bùng cháy xứng đáng nổi tiếng hơn, ít nhất là ở giai đoạn hiện tại, khi phim có phần "trầm" hơn so với 3 đối thủ của mình. Không chỉ nội dung chữa lành, dàn diễn viên của phim còn khiến người xem phải trầm trồ vì nhan sắc đồng đều, thực sự "bổ mắt" khán giả.

Tâm điểm chắc chắn là cặp đôi chính Tuấn Trần - Phương Anh Đào. Nếu Tuấn Trần mang vẻ điển trai hiện đại, chiều cao nổi bật, dáng vẻ rắn rỏi thì Phương Anh Đào lại gây ấn tượng bởi nét đẹp dịu dàng nhưng sắc sảo, mọi khung hình cô xuất hiện đều là cực phẩm. Không ít khán giả ưu ái gọi cô là mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Danh xưng ấy có thể gây tranh cãi, nhưng rõ ràng trên màn ảnh rộng, Phương Anh Đào sở hữu gương mặt điện ảnh với đường nét thanh tú, biểu cảm tinh tế và thần thái cuốn hút tự nhiên.

Cặp đôi chính của phim

Trong phim, Phương Anh Đào vào vai Ngọc - một bà mẹ đơn thân quyết định có con nhờ phương pháp thụ tinh nhân tạo. Cô thể hiện tròn trịa hình ảnh người phụ nữ vừa độc lập, vừa nhiều tổn thương, khiến khán giả dễ đồng cảm ngay từ những phân đoạn đầu tiên. Sóng gió bắt đầu khi Ngọc cùng con trai nhỏ bị cuốn vào cuộc truy đuổi của Thiên - nhân vật do Quách Ngọc Ngoan đảm nhận. Trong lúc chạy trốn, Ngọc chạm mặt Hồng - chàng trai làng chài phóng khoáng do Tuấn Trần thủ vai. Trớ trêu thay, Hồng lại chính là “cha sinh học” của con trai Ngọc. Từ cuộc gặp gỡ định mệnh ấy, ba con người xa lạ bị kéo vào chuỗi tình huống dở khóc dở cười, khi số phận buộc họ phải đối diện với sự thật.

Phương Anh Đào xuất hiện quá đẹp trong phim

Không chỉ cặp chính, tuyến nhân vật phụ cũng góp phần tạo nên “bữa tiệc visual” đúng nghĩa. Quách Ngọc Ngoan từ lâu đã được mệnh danh là tài tử sở hữu gương mặt điện ảnh đẹp bậc nhất Việt Nam, và ở phim này anh tiếp tục chứng minh vì sao danh xưng ấy không phải lời khen suông. Bên cạnh đó, những cái tên như Khương Lê, Thư Đan, Hưng Nguyễn hay thậm chí cameo rất nhỏ của Bích Ngọc đều gây ấn tượng bởi ngoại hình sáng màn ảnh. Hiếm có bộ phim Việt nào mà gần như mỗi khung hình đều xuất hiện những gương mặt đẹp đến vậy.

Tổ hợp visual đẹp hoàn hảo từ chính đến phụ của phim

Báu Vật Trời Cho hiện đã có hai buổi họp báo ra mắt tại cả miền Nam lẫn miền Bắc, nhận về nhiều phản hồi tích cực. Khán giả nhận xét phim đáng yêu, dễ thương, mang màu sắc chữa lành rõ nét. Câu chuyện gia đình được kể bằng nhịp điệu nhẹ nhàng cài cắm nhiều mảng miếng hài gây bất ngờ. Đặc biệt, đây được đánh giá là lựa chọn hợp lý cho những buổi xem phim cùng gia đình hoặc người yêu trong dịp Tết.

Quan trọng hơn cả, dàn diễn viên đều hoàn thành rất tròn trịa vai diễn của mình. Từ chính đến phụ, mỗi người đều có đất diễn riêng dù kịch bản hơi "quá tải" tuyến nhân vật. Sự đồng đều ấy giúp tổng thể tác phẩm trở nên dễ xem, hài hòa. Nếu xét riêng về diễn xuất lẫn nhan sắc, có thể nói Báu Vật Trời Cho đang là một trong những bộ phim sở hữu tổ hợp gương mặt đỉnh nhất màn ảnh Việt mùa Tết năm nay, một tác phẩm đủ đẹp, đủ duyên và đủ cảm xúc để xứng đáng bùng nổ hơn.

Báu Vật Trời Cho khởi chiếu từ mùng 1 Tết Âm lịch.