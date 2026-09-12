Phim Việt chưa quay đã thay máu 99% dàn cast: Tưởng xịt mà leo top 1 phòng vé, tầm nhìn đạo diễn quá đỉnh

Hiếm có bộ phim nào quay xe khét lẹt thế này.

Phim điện ảnh mới mang tên Lên Hương vừa mở màn những suất chiếu đặc biệt từ ngày 11/9 đã ngay lập tức leo thẳng lên top 1 trong 2 ngày liên tiếp, vượt qua cả Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu - cái tên thống trị phòng vé suốt gần 1 tháng qua. Những nhận xét ban đầu từ khán giả đều tích cực. Thậm chí, không ít người xem còn khẳng định đây là bộ phim xuất sắc nhất nhì trong sự nghiệp của đạo diễn Khương Ngọc hay các diễn viên chính như Võ Tấn Phát và Hồng Đào. Thế nhưng ít ai biết, trước khi có dàn cast hiện tại, nhà đầu tư phim - nữ diễn viên Băng Di cho hay toàn bộ dự án đã trải qua một cuộc "thay máu" 99% diễn viên.

Chia sẻ của Băng Di (Clip: TikTok)

Trong một clip gần đây, Băng Di tiết lộ ê-kíp: "Chỉ có duy nhất 1 mình Quốc Khánh là dàn cast cũ, còn dàn cast mới là dàn diễn viên khác". Theo lời Băng Di, dàn diễn viên dự kiến ban đầu thực chất rất "ok", mang lại cảm giác thú vị và đầy tiềm năng, phù hợp với định hướng của ê-kíp đạo diễn Tấn Hoàng Thông ban đầu. Tuy nhiên, khi bắt tay với Khương Ngọc thì nam đạo diễn Chị Dâu lại có một góc nhìn khác, dẫn đến việc thay đổi gần như toàn bộ diễn viên.

Ảnh: TikTok

Đứng ở cương vị một nhà đầu tư, Băng Di chia sẻ cô không thắc mắc mà lý do tại sao đạo diễn lại đổi diễn viên. Cô nhấn mạnh bản thân thấy cả hai dàn cast (trước và sau) đều ổn, nhưng yếu tố duy nhất khiến cô sẵn sàng xuống tiền "tất tay" cho Lên Hương là sự tin tưởng tuyệt đối vào tầm nhìn và tư duy điện ảnh của Khương Ngọc.

Ảnh: NSX

Và thực tế chứng minh, dù khán giả không biết dàn cast ban đầu là ai nhưng màn thể hiện của dàn diễn viên hiện tại đã chứng minh quyết định "thay máu" của bộ đôi Khương Ngọc và Tấn Hoàng Thông là hợp lý. Sự góp mặt của dàn diễn viên thực lực đa thế hệ như Hồng Đào, Võ Tấn Phát, NSND Hồng Vân, Quốc Khánh, Lê Hạ Anh, NSƯT Tuyết Thu và Thiếu Lan đã tạo nên một bức tranh sống động, nhịp nhàng và không có bất kỳ nhân vật nào bị thừa thãi cho Lên Hương. Ai cũng thể hiện tốt và khai thác được khía cạnh mới mẻ trong mình với những vai diễn được giao.

Ảnh: NSX

Quyết định này cũng thể hiện bằng các con số khi chỉ trong 2 ngày chiếu sớm đầu tiên, Lên Hương ghi nhận mức doanh thu hơn 13 tỷ đồng, một con số vô cùng hứa hẹn đối với thị trường phim Việt nửa cuối năm 2026. Trên MXH, đa số khán giả đều khen phim nhiệt tình. Người xem truyền tai nhau rủ đi xem và không quên nhắc nhở mang theo khăn giấy khi ra rạp, bởi bộ phim vừa mang lại tiếng cười duyên dáng, độc lạ, lại vừa lấy đi quá nhiều nước mắt ở những phân đoạn sâu lắng.

Ảnh: Box Office

Thuộc thể loại tâm lý - gia đình kết hợp hài đen, Lên Hương chọn lối đi mạo hiểm khi khai thác đề tài ngách vốn được coi là cấm kỵ hoặc u ám: ngành tang lễ. Câu chuyện xoay quanh Tâm (Võ Tấn Phát) - một anh chàng nghèo làm nghề giao vịt, đang rơi vào cảnh bế tắc, phải cố làm lụng lo cho gia đình nghèo. Trong lúc túng quẫn, Tâm găp bà Mũi (Hồng Đào) - chủ một trại hòm gia truyền đang lâm vào tình cảnh ế ẩm. Bà Mũi đưa ra một đề nghị béo bở là chỉ cần Tâm chấp nhận thực hiện giao kèo nằm ngủ trong hòm để cầu vận, xả xui cho trại hòm thì anh sẽ nhận được tiền.

Ảnh: NSX

Từ trò trục lợi tâm linh, bộ phim dần bóc tách những góc khuất của nghề ma chay. Biến cố tang lễ không chỉ là công cụ tạo kịch tính mà trở thành trung tâm để phơi bày những bí mật, mâu thuẫn âm ỉ suốt nhiều năm giữa các nhân vật. Vượt lên trên lớp áo hài đen trào phúng, phim quay về giá trị cốt lõi về tình mẫu tử và tình yêu thương gia đình.

Ảnh: NSX

Nguồn: TikTok