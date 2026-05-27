Phim Việt chiếu 9 năm đột nhiên nổi rần rần trở lại: Nữ chính thần thái ngút ngàn, cả MXH đua nhau học thoại

Mộng Zu
Hiếm có bộ phim nào mà khán giả ấn tượng đến mức có thể nhả thoại vanh vách như thế này.

Sau gần một thập kỷ kể từ ngày ra mắt, Cô Ba Sài Gòn (năm 2017) gần đây bất ngờ sống lại mạnh mẽ trên mạng xã hội nhờ một phân đoạn của Diễm My 9X. Màn thoại chấn động của nhân vật Helen khi lên lớp về thời trang với thần thái sang chảnh và am hiểu đủ khiến TikTok, Threads và Facebook phủ kín clip cắt lại từ phim suốt nhiều ngày qua.

Phân cảnh viral của Diễm My 9x trong Cô Ba Sài Gòn

Trong cảnh quay one shot, Helen lạnh lùng “chỉnh” ekip về kỹ thuật may vá. Diễm My 9x đã thể hiện xuất sắc nhân vật Helen với những đoạn bắn thoại cực nhanh, sử dụng hàng loạt thuật ngữ chuyên ngành thời trang một cách dứt khoát, tạo nên phân đoạn đắt giá mang tính thương hiệu. Câu thoại nổi tiếng: “Đã chạy cườm thì không cần lật mép. Còn muốn lật mép lộ chỉ để tạo kiểu thì đi theo hướng pastiche, ghép từng miếng một. Dùng nhung corduroy cho đứng mẫu, ghép gân chéo nhau. Chuyện vậy mà cũng hỏi!...” hiện xuất hiện dày đặc trên MXH.

Phân đoạn này ấn tượng đến mức dù đã 9 năm trôi qua thì ai từng xem nay vẫn thuộc làu làu. Phía dưới các video, cư dân mạng thi nhau comment nối tiếp từng câu thoại như in sẵn trong đầu. Người comment câu đầu, người khác tự động nối tiếp câu sau, biến phần bình luận thành một cuộc thi chạy thoại. Đáng nói hơn, dù đoạn thoại chứa đầy thuật ngữ chuyên môn về thời trang, rất nhiều khán giả vẫn nhớ vanh vách từng chữ sau gần một thập kỷ.

Điều khiến phân đoạn này gây sốt trở lại không chỉ nằm ở nội dung dài như sớ đầy thuật ngữ thời trang mà còn ở phong thái của Diễm My 9X. Trong Cô Ba Sài Gòn, Helen là một nhà thiết kế thời trang hàng đầu, một người phụ nữ hiện đại, độc lập, tài năng nhưng cũng vô cùng độc đoán và cầu toàn, cứ xuất hiện là khiến người khác áp lực.

Đi đôi với tính cách sắc sảo đó là một tạo hình được đầu tư chỉn chu giúp Diễm My 9X hoàn toàn lột xác. Nhân vật Helen gây ấn tượng mạnh với mái tóc bob ngắn uốn phồng cá tính, lối trang điểm nhấn đậm vào đôi mắt mèo kẻ sắc lẹm cùng màu son trầm quyền lực. Từ ánh mắt sắc như dao cau, cái nhướng mày đầy thách thức cho đến dáng đi sải bước tự tin, tất cả đều cộng hưởng hoàn hảo để tạo nên một "bà trùm" thời trang Việt Nam phiên bản đời thực, vừa khiến người ta sợ hãi lại vừa khiến người ta phải ngưỡng mộ.

Sở dĩ phân đoạn của Diễm My 9X hot trở lại vào thời điểm này cũng liên quan đến loạt chủ đề đang gây bàn tán trong cộng đồng yêu thời trang. Gần đây, thông tin Việt Nam sắp có phiên bản Vogue Vietnam khiến MXH bùng nổ thảo luận. Từ đó, cư dân mạng lập tức “triệu hồi” Helen và đùa rằng chỉ có nhân vật này mới đủ trình làm Tổng biên tập Vogue Vietnam. Nhân vật từng bị xem là hơi “quá tay” vào năm 2017 giờ lại bất ngờ hợp thời đến lạ trong bối cảnh thời trang và luxury content đang phủ sóng MXH.

Bên cạnh đó, sự trở lại của The Devil Wears Prada 2 trong năm 2026 cũng khiến nhân vật Helen được gợi lại. Từ khi ra mắt, khán giả đã cho rằng Helen của Cô Ba Sài Gòn mang nhiều cảm hứng từ Miranda Priestly - “bà hoàng thời trang” huyền thoại do Meryl Streep thủ vai. Chính vì vậy, khi phần 2 của bộ phim đình đám Hollywood rục rịch trở lại, netizen Việt cũng lập tức đào lại “Miranda phiên bản Việt” là Helen.

Không thể phủ nhận rằng sau 9 năm, điều giúp phân đoạn này vẫn giữ được sức hút chính là màn thể hiện quá duyên và quá có màu sắc riêng của Diễm My 9X. Sự viral trở lại của Helen cũng cho thấy nhiều nhân vật điện ảnh Việt từng đi trước thời đại hơn khán giả nghĩ. Có thể khi phim mới ra mắt, khán giả chỉ xem đó là một vai diễn thú vị. Nhưng gần 10 năm sau, giữa thời đại mạng xã hội và văn hóa meme bùng nổ, những câu thoại cùng thần thái của Helen lại vô tình trở thành “mỏ content” hoàn hảo cho netizen.

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

Mỹ bất ngờ tấn công hàng loạt mục tiêu bệ phóng tên lửa và tàu Iran

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

Hãng có xe máy điện "đi xa nhất VN" ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

