Phim Trung Quốc mở màn bằng cảnh 18+ sốc chưa từng thấy: Xem mà không tin vào mắt mình, đêm nay mất ngủ chắc luôn

Thái Bình Niên - dự án cổ trang được xem trọng điểm của màn ảnh Trung Quốc năm 2026 vừa chính thức lên sóng trên CCTV1 cùng 3 nền tảng trực tuyến lớn iQIYI, Tencent và Mango TV. Ngay từ trước khi phát sóng, tác phẩm này đã nhận được sự quan tâm đặc biệt nhờ quy mô đầu tư hoành tráng, dàn diễn viên thực lực và lựa chọn bối cảnh Ngũ Đại Thập Quốc - một giai đoạn lịch sử đầy biến động nhưng hiếm khi được khai thác trên màn ảnh.

Tuy nhiên hiện tại, thay vì diễn xuất hay kịch bản, Thái Bình Niên lại nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi vì loạt phân cảnh được cho là quá nặng nề. Cụ thể, phim tái hiện trực diện cảnh "mukbang" đồng loại khiến nhiều khán giả cảm thấy ám ảnh và khó tiếp nhận.

Không ít ý kiến cho rằng, dù hiểu dụng ý của ekip là muốn khắc họa chân thực sự tàn bạo của thời Ngũ Đại Thập Quốc - nơi chiến tranh triền miên đã hủy hoại cả thể xác lẫn nhân tính con người, nhưng việc thể hiện quá trực diện ngay từ đầu phim là hơi quá. Họ bày tỏ sự lo ngại, nhất là khi Thái Bình Niên được phát sóng trên một kênh truyền hình lớn như CCTV1. Đáng ra, những chi tiết này nên được xử lý theo hướng tiết chế hơn thay vì đặt khán giả vào cảm giác sợ hãi.

Dù vậy, cũng có khán giả đứng về phía đoàn làm phim, cho rằng Thái Bình Niên không phải tác phẩm giải trí thuần túy mà mang màu sắc sử thi, phản ánh hiện thực lịch sử khắc nghiệt. Theo nhóm ý kiến này, chính sự trần trụi ấy mới giúp người xem cảm nhận rõ cái giá của chiến tranh lớn đến nhường nào.

Thái Bình Niên có sự tham gia của Bạch Vũ, Chu Á Văn, Châu Vũ Đồng cùng nhiều tên tuổi gạo cội khác của làng phim Trung Quốc. Kịch bản phim được xây dựng dựa trên sự kiện lịch sử có thật mang tên "nạp thổ quy Tống", tái hiện bức tranh thời đại đầy biến động từ cuối Ngũ Đại Thập Quốc cho đến những năm đầu Bắc Tống, giai đoạn Triệu Khuông Dận từng bước thống nhất Trung Hoa, chấm dứt cục diện chia cắt kéo dài.

Trong phim, khán giả sẽ theo dõi song song hành trình của Ngô Việt vương Tiền Hoằng Thục và Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dận, hai vị quân vương cùng chung lý tưởng ổn định giang sơn, giảm binh đao và mang lại cuộc sống thái bình cho bách tính.