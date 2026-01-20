Phim Trung Quốc khiến người Việt Nam cứ xem là tự hào: U23 Việt Nam hôm nay tất thắng

Ngay lúc này, trận cầu tâm điểm giữa đội tuyển U23 Việt Nam và đội tuyển U23 Trung Quốc tại vòng bán kết Cúp Bóng đá U-23 châu Á 2026 đang là một trong những sự kiện được quan tâm bậc nhất. Trong bối cảnh này, những thông tin bên lề đang được chia sẻ nhiệt tình trên mạng xã hội, một trong số đó là bộ phim Xin Hãy Yêu Anh Như Vậy.

Hành trình của đội tuyển U23 Việt Nam tại Cúp Bóng đá U-23 châu Á 2026 đang được người hâm mộ cả nước quan tâm.

Có thể bạn sẽ thấy bất ngờ, vì một bộ phim ngôn tình thì liên quan gì tới trận đại chiến giữa đội tuyển U23 Việt Nam và đội tuyển U23 Trung Quốc sắp tới? Thế nhưng thực tế, cả hai lại có sự liên quan theo cách không ngờ.

Cụ thể, bộ phim Xin Hãy Yêu Anh Như Vậy có nhắc đến chiến tích huy hoàng của đội tuyển Việt Nam khi giành chiến thắng trước đội tuyển Trung Quốc với tỷ số cách biệt 3-1 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, trong trận đấu quan trọng thuộc vòng loại World Cup 2022. Ở phân cảnh này, nam chính Diệp Hàm (Hồ Nhất Thiên) đang xem trận đấu nổi tiếng trên cùng bạn bè, liên tục trải qua những nỗi thất vọng to lớn khi đội nhà bị thủng lưới.

Bộ phim Xin Hãy Yêu Anh Như Vậy nhắc đến ký ức kinh hoàng của CĐV Trung Quốc khi thua 1-3 trước đội tuyển Việt Nam và bây giờ, có lẽ họ cũng đang lo kịch bản tương tự sẽ tái hiện.

Trận đấu năm ấy giống như một minh chứng cho thấy sự vươn lên mạnh mẽ của nền bóng đá Việt Nam. Và giờ đây khi mà hai nền bóng đá có dịp tái đấu với màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc, các cổ động viên đến từ xứ tỷ dân có những lý do để lo lắng rằng nỗi buồn mà các nhân vật trong Xin Hãy Yêu Anh Như Vậy từng trải qua sẽ tái hiện ở ngoài đời.

Điều này càng trở nên có cơ sở khi đội tuyển U23 Việt Nam đang có phong độ và tinh thần thi đấu cực tốt.

Điều này càng trở nên có cơ sở hơn khi mà ở giải năm nay, đội tuyển U23 Việt Nam đang có phong độ tốt hơn hẳn so với đối thủ phía bên kia chiến tuyến. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik đã ghi được 8 bàn thắng sau 4 trận, vượt qua các đối thủ khó nhằn một cách đầy thuyết phục. Trong khi đó, đội tuyển U23 Trung Quốc dù có mặt tại vòng bán kết nhưng họ mới chỉ ghi được đúng 1 bàn mà thôi.

Nói thêm về Xin Hãy Yêu Anh Như Vậy, đây là bộ phim ngôn tình hiện đại do Hồ Nhất Thiên và Lương Khiết đóng chính. Câu chuyện phim xoay quanh mối tình của hai nhân vật là anh chàng biên tập viên Diệp Hàm cùng với cô nàng giáo viên thể dục Lý Tiêu Tiêu. Hai người hoàn toàn trái ngược nhau, khi mà Diệp Hàm luôn sống chăm chỉ, kỷ luật thì Lý Tiêu Tiêu lại vụng về. Diệp Hàm nhiều lần giúp đỡ Lý Tiêu Tiêu, trong khi sự chân thành, đáng yêu của cô cũng giúp anh chữa lành những vết thương lòng âm ỉ.