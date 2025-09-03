Phim Trung Quốc hay đến mức khiến tội phạm bị truy nã sa lưới: 30 triệu người mê mệt nữ chính, xem 80 lần cũng không tua

Mới đây, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ lên Hot Search Weibo với thống kê tăng 30 triệu follower nhờ bộ phim Hoa Thiên Cốt. Ngay lập tức, chủ đề này được thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội, nhiều khán giả cũng chia sẻ lại những khung hình đẹp đến nao lòng của cô nàng trong phim.

Hoa Thiên Cốt do Triệu Lệ Dĩnh và Hoắc Kiến Hoa đóng chính là một trong những bộ phim ngôn tình tiên hiệp thành công nhất lịch sử.

Lên sóng hồi mùa hè năm 2015, Hoa Thiên Cốt khi ấy đã trở thành một hiện tượng càn quét cả châu Á. Câu chuyện tình yêu có ngọt ngào những cũng lắm những đắng cay giữa cô nàng Hoa Thiên Cốt và vị thượng tiên Bạch Tử Họa đã làm say lòng biết bao khán giả.

Đảm nhận vai nữ chính Hoa Thiên Cốt, Triệu Lệ Dĩnh không chỉ gây ấn tượng nhờ dung nhan tuyệt mỹ, mà còn thể hiện diễn xuất ấn tượng khi vừa mang tới hình ảnh Hoa Thiên Cốt ngây thơ, đồng thời cũng khắc họa tốt những diễn biến tâm lý khi nhân vật "hắc hóa".

Hiện tại, khi mà Hoa Thiên Cốt và Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ gây chú ý trở lại, các fan lại một lần nữa dành những lời có cánh cho nữ diễn viên cũng như tác phẩm để đời của cô. Ngoài ra, mọi người cũng hào hứng nhắc lại những câu chuyện đáng nhớ xoay quanh bộ phim, một trong số đó là chuyện nó hay đến mức khiến một tên tội phạm bị truy nã sa lưới pháp luật.

Cụ thể, đây là câu chuyện về một tên trộm xe đang bị công an truy nã. Dù đang ở trong tình cảnh nguy hiểm, thế nhưng hắn vẫn không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của Hoa Thiên Cốt nên tối nào cũng ra quán internet để xem phim, cuối cùng vì thế mà để lộ hành tung.

Quả thực, không phải ngẫu nhiên mà Hoa Thiên Cốt lại trở thành một bộ phim ngôn tình tiên hiệp quốc dân. Không chỉ quy tụ dàn diễn viên tài sắc vẹn toàn, tác phẩm này còn có cốt truyện vô cùng hấp dẫn, đến cả nhạc phim cũng cực kỳ xuất sắc. Dù đã chiếu tới 10 năm, thế nhưng đến nay nhiều khán giả khi xem lại phim vẫn cảm thấy nó rất hay.

Bình luận của netizen về chủ đề Triệu Lệ Dĩnh tăng 30 triệu follower nhờ Hoa Thiên Cốt:

- Phim đỉnh nhạc cũng đỉnh.

- Bộ phim đầu tiên đưa tội phạm vào tù chỉ vì ngồi net xem Hoa Thiên Cốt, haha.

- Hoa Thiên cốt là bộ phim ship tui với Triệu Lệ Dĩnh, sau đấy là Sam Sam Đến Rồi khiến tui luỵ bả, cuối cùng là Minh Lan Truyện khiến tui nhận ra đời này cứ phim có mẻ là tui phải cày.

- Bộ phim coi 8 chục lần không tua 1 giây nào!

- Bộ này mẹ của tui coi nguyên 1 năm trời chưa hết nè, haha. Mom coi đi coi lại mà tui bực luôn á, với bộ Sam Sam Đến Rồi nữa.

- Hồi trước nhà mình mê phim này lắm. Ông nội mình bình thường chỉ thích coi phim hành động nhưng tới phim này là ông canh giờ kêu bật để coi.