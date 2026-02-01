Phim Tết mới chiếu 5 ngày đã kiếm 8.000 tỷ: Nam chính nhìn mặt đã thấy buồn cười, ai muốn may mắn nhất định phải xem

Theo Sina, bộ phim Phi Trì Nhân Sinh 3 ( tiếng Anh: Pegasus 3 là tác phẩm thắng lớn nhất của mùa phim Tết tại Trung Quốc năm nay. Hiện tại, tác phẩm do Thẩm Đằng đóng chính đã phá mốc 2,1 tỷ NDT (khoảng 8.000 tỷ đồng), một mình tiến về phía trước, bỏ lại tác phẩm thứ hai mới chỉ đạt hơn 600 triệu NDT.

Ngay trong ngày đầu ra mắt, Phi Trì Nhân Sinh 3 đã thu về 639 triệu NDT, vượt qua kỷ lục cũ của siêu phẩm hoạt hình Na Tra 2: Ma Đồng Náo Hải (487 triệu NDT). Hiện tại, Phi Trì Nhân Sinh 3 đang giữ tỷ lệ suất chiếu lớn là 36.6%, tỷ lệ lấp đầy rạp cũng cao lên tới 28,2% và đạt mốc hơn 30 triệu người xem. Những con số biết nói chứng minh thành công của phim. Các nền tảng như Maoyan hay Đăng Tháp dự đoán phim sẽ đạt hơn 4,5 tỷ NDT sau khi kết thúc đợt chiếu.

Phi Trì Nhân Sinh thắng đậm trong khi các đối thủ khác đều có doanh thu lẹt đẹt

Theo CCTV News, bộ phim nhận được điểm số lên tới 9.0 trên Hupu (một diễn đàn thể thao của Trung Quốc, tập trung nhiều khán giả nam). Cảnh đua xe trong phim được ca ngợi là "đỉnh cao của phim Trung Quốc". Khán giả đánh giá phim cân bằng tốt giữa sự hài hước và các cảnh hành động, giúp tác phẩm mở rộng đối tượng khán giả, phù hợp cho cả gia đình thưởng thức.

Trước đó, đoàn phim đã chia sẻ quá trình quay thực tế ở độ cao 4.500 m tại phía Tây Tứ Xuyên và Thanh Hải. Trung Quốc, tạo nên đường đua "Mộc Trần 100" ấn tượng trải qua chín địa hình khác nhau bao gồm núi phủ tuyết, sa mạc, vách đá, lập kỷ lục thế giới về cảnh lật xe ở độ cao cao nhất. Những nỗ lực của đoàn phim mang lại trải nghiệm thích thú mãn nhãn cho khán giả. Vì vậy, có không ít người xem bình luận Phi Trì Nhân Sinh chính là loạt phim Fast & Furious (Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm) bản Trung.

Phim được ca ngợi là Fast & Furious (Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm) bản Trung.

"Phi Trì Nhân Sinh 3 là phần hay nhất của cả bộ phim, một tác phẩm đua xe thuần túy mãn nhãn. Lời thoại ngắn gọn và tiết chế nhưng tính châm biếm vẫn không hề giảm bớt. Các cảnh đua xe được tăng cường đáng kể, kỹ thuật quay phim tuyệt đẹp và bộ phim luôn tràn đầy năng lượng, thậm chí còn có cả cuộc chiến giữa con người và trí tuệ nhân tạo AI. Kết thúc cũng ngắn gọn và tránh được bất kỳ sự ủy mị khó xử nào. Trương Trì không còn cần phải tự hòa giải với chính mình nữa, cả anh và khán giả chỉ cần "tận hưởng cuộc đua", "Tôi lựa chọn bộ phim này vì mong năm mới bản thân có thêm động lực. Là một người trưởng thành 40 tuổi, tôi không hiểu sao, nhưng sau khi xem bộ phim này, tôi lại cảm thấy hạnh phúc một cách khó tả. Nếu phải miêu tả bằng hai từ, tôi sẽ dùng từ "tràn đầy năng lượng", "Đầu năm mới phải xem phim này để lấy động lực đi làm cả năm", khán giả xem phim cảm thấy thỏa mãn.

"Phim nâng tầm đường đua từ một sân khấu cho nỗi ám ảnh cá nhân thành một tấm gương phản chiếu sự kiên trì tập thể, thực sự mang lại ý nghĩa sâu sắc hơn cho "tinh thần Phi Trì Nhân Sinh (Một cuộc đời phóng hết tốc lực)", "Nửa đầu phim càng ngột ngạt thì nửa sau, với sự trả thù và chiến thắng đầy phấn khích, lại càng trở nên hấp dẫn hơn! Chỉ đến cuối phim tôi mới hiểu tại sao đạo diễn lại dành nhiều thời gian để kể lại những sự kiện dẫn đến đường đua. Nếu không có những thất bại, sự lừa dối, thậm chí là những sự sỉ nhục đó, sẽ không có sự giải tỏa đầy đam mê sau này", khán giả đánh giá cao phần 3 của phim.

Dàn diễn viên chính gặp nhiều trắc trở trên hành trình đua xe

Họ dựa vào sự nỗ lực của bản thân để chống lại những bất công, chèn ép từ thế lực lớn. Điều này mang lại động lực cho người xem

Phi Trì Nhân Sinh có nội dung kể về tay đua kỳ cựu Trương Trì (Thẩm Đằng đóng), từng là huyền thoại trên đường đua nhưng vì phạm lỗi đã bị tước giấy phép 5 năm. Sau khi mất bằng lái, Trương Trì mưu sinh bằng nghề bán cơm chiên để nuôi con trai. Nhưng sau đó, anh quyết tâm trở lại đường đua dù gặp nhiều thách thức từ các ngôi sao trẻ. Trong phần 3, Trương Trì được mời lên đội tuyển đua xe quốc gia làm nhận vai trò đội trưởng. Lúc này, anh không chỉ phải đối đầu với con người mà còn phải vượt qua công nghệ AI tiên tiến.

Thẩm Đằng là "ông vua phòng vé" Trung Quốc. Hiện doanh thu tổng của anh là 38,2 tỷ NDT và được dự đoán sẽ sớm trở thành diễn viên đầu tiên chạm mốc 40 tỷ NDT.

Ngoài Thẩm Đằng, phần 3 còn có sự tham gia của dàn diễn viên nam hùng hậu như Hoàng Cảnh Du, Sa Dật, Phạm Thừa Thừa, Doãn Chính, Trương Tân Thành, Hồ Tiên Hú...