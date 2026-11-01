Dám cá là ai cũng đã từng nghe qua cái tên bộ phim này ít nhất một lần.

Năm 2009, Boys Over Flowers - phiên bản chuyển thể Hàn Quốc của bộ truyện tranh Nhật Bản Hana Yori Dango - chính thức lên sóng và nhanh chóng tạo nên cơn sốt tại nhiều quốc gia châu Á. Bộ phim xoay quanh Geum Jan Di (Goo Hye Sun), cô gái xuất thân bình dân bất ngờ được nhận vào trường trung học Shinhwa dành cho con nhà thượng lưu. Tại đây, Jan Di liên tục đối đầu với F4 - nhóm bốn nam sinh giàu có, quyền lực và nổi tiếng nhất trường, đứng đầu là Goo Jun Pyo (Lee Min Ho).

Từ một cô gái mạnh mẽ, thẳng thắn, Jan Di vô tình bước vào thế giới của những cậu ấm quen được chiều chuộng. Mối quan hệ đối đầu giữa cô và Jun Pyo dần chuyển thành tình yêu, tạo nên câu chuyện tình Lọ Lem quen thuộc nhưng vẫn đủ sức hấp dẫn nhờ những tình tiết hài hước, lãng mạn và loạt biến cố đậm chất melodrama. Bên cạnh đó, chuyện tình tay ba giữa Jan Di, Jun Pyo và chàng công tử dịu dàng Yoon Ji Hoo (Kim Hyun Joong) cũng khiến khán giả không ít lần phân vân.

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Bộ phim có 25 tập, được phát sóng trên đài KBS2 từ đầu tháng 1/2009. Ngay tập đầu tiên, tác phẩm đạt tỷ suất người xem 14,3%, đến tập 14, con số này tăng lên 31,9% trên toàn quốc. Tập cuối ghi nhận mức rating 34,8%, trở thành một trong những thành tích nổi bật nhất của phim truyền hình Hàn Quốc thời điểm đó.

Tại Việt Nam, Vườn Sao Băng cũng nhanh chóng tạo nên sức hút lớn. Bộ phim từng được phát sóng trên Đài Hà Nội H1, sau đó xuất hiện trên HTV3, trở thành món ăn tinh thần quen thuộc với khán giả trẻ, đặc biệt là thế hệ 8X, 9X. Thời điểm ấy, hình ảnh chàng công tử Goo Jun Pyo với mái tóc xoăn đặc trưng, Yoon Ji Hoo chơi violin hay cô nàng Jan Di luôn sẵn sàng đối đầu với bất công phủ sóng trên các diễn đàn, trang tin và những cuộc trò chuyện của người hâm mộ. Loạt ca khúc nhạc phim như Almost Paradise hay Because I'm Stupid cũng trở thành trào lưu thịnh hành.

Ảnh: Soompi

Không chỉ có nội dung tình cảm cuốn hút, sức hút của Vườn Sao Băng còn đến từ đội hình F4 gồm Lee Min Ho, Kim Hyun Joong, Kim Bum và Kim Joon. Mỗi người mang một màu sắc riêng: Jun Pyo kiêu ngạo nhưng si tình, Ji Hoo dịu dàng và trầm lặng, Yi Jung (Kim Bum) đào hoa, còn Woo Bin (Kim Joon) là chàng công tử có vẻ ngoài lạnh lùng. Bốn hình tượng này góp phần tạo nên cơn sốt mỹ nam Hàn Quốc tại nhiều thị trường châu Á, cho đến bây giờ cụm từ "F4" vẫn được dùng để chỉ một nhóm mỹ nam.

Ảnh: Soompi

Thành công của bộ phim mang lại nguồn thu khổng lồ cho dàn diễn viên chính, đặc biệt là Goo Hye Sun trong vai nữ chính Geum Jan Di. Trước khi tham gia Vườn Sao Băng, cô đã hoạt động nghệ thuật và từng góp mặt trong một số bộ phim truyền hình như Pure in Heart, The King and I. Tuy nhiên, phải đến khi hóa thân thành nàng Cỏ Jan Di, tên tuổi Goo Hye Sun mới thực sự bùng nổ, đưa cô trở thành một trong những gương mặt được chú ý của màn ảnh Hàn Quốc. Dù diễn xuất của Goo Hye Sun từng nhận nhiều ý kiến trái chiều, Geum Jan Di vẫn là vai diễn gắn bó với tên tuổi cô trong suốt nhiều năm sau đó.

Trong một chương trình phát thanh vào năm 2021, Goo Hye Sun từng tiết lộ cô vẫn trang trải cuộc sống bằng khoản thù lao tích lũy từ Vườn Sao Băng suốt 12 năm qua sau ngày phim đóng máy. Theo truyền thông Hàn Quốc, mức cát-xê đóng phim của cô thời điểm đó đạt khoảng 17,3 triệu won (khoảng 334 triệu đồng) mỗi tập, đi kèm hàng loạt hợp đồng quảng cáo giá trị hàng trăm triệu won mỗi năm. Nguồn tài chính vững vàng từ bộ phim đã tạo điều kiện để Goo Hye Sun tự do theo đuổi nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác như viết sách, hội họa, làm đạo diễn và tiếp tục con đường học thuật sau này.

Ảnh: Soompi

Sau tác phẩm, Goo Hye Sun tiếp tục đóng phim, song không có thêm vai diễn nào tạo được tiếng vang tương đương Jan Di. Cô cũng mở rộng hoạt động sang nhiều lĩnh vực khác như ca hát, sáng tác nhạc, viết sách, đạo diễn và triển lãm nghệ thuật. Nữ diễn viên từng kết hôn với Ahn Jae Hyun năm 2016, nhưng cả hai ly hôn sau đó. Những năm gần đây, cô dành nhiều thời gian cho việc học tập, sáng tạo nghệ thuật và các dự án cá nhân.

Nếu Goo Hye Sun có một vai diễn để đời thì Vườn Sao Băng chính là bước ngoặt đưa Lee Min Ho lên hàng ngũ ngôi sao Hallyu. Trước năm 2009, nam diễn viên sinh năm 1987 đã có một số vai diễn nhỏ trên truyền hình, từng đóng Secret Campus, Mackerel Run, I Am Sam và góp mặt trong một số bộ phim điện ảnh. Dù đã có kinh nghiệm diễn xuất, anh vẫn chưa phải cái tên được đông đảo khán giả biết đến.

Ảnh: Soompi

Cơ hội đến khi Lee Min Ho được chọn vào vai Goo Jun Pyo - thủ lĩnh F4, thiếu gia thừa kế tập đoàn Shinhwa. Thời điểm phim mới lên sóng, ngoại hình của anh từng gây tranh luận, thậm chí có ý kiến cho rằng nam diễn viên không nổi bật bằng những thành viên còn lại trong F4. Thế nhưng, càng về sau, Lee Min Ho càng chinh phục khán giả bằng diễn xuất và sức hút riêng của nhân vật.

Thành công của Vườn Sao Băng thay đổi hoàn toàn vị thế của nam diễn viên. Anh giành nhiều giải thưởng dành cho diễn viên mới, trở thành gương mặt được săn đón tại Hàn Quốc và nhiều quốc gia châu Á. Theo cơ sở dữ liệu điện ảnh Hàn Quốc KoBiz, Lee Min Ho vươn lên nổi tiếng nhờ bộ phim này, sau đó tiếp tục củng cố sức hút với City Hunter (2011). Tác phẩm hành động này giúp anh mở rộng hình tượng, không còn chỉ gắn với những vai công tử nhà giàu. Sau đó, Lee Min Ho tiếp tục tạo cơn sốt với The Heirs, góp mặt trong nhiều dự án nổi tiếng như Huyền Thoại Biển Xanh, Quân Vương Bất Diệt và series quốc tế Pachinko. Lee Min Ho hiện tại đã là một trong những gương mặt đại diện cho làn sóng Hallyu, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo trên khắp châu Á.

Ảnh: Soompi

Không chỉ Goo Hye Sun và Lee Min Ho, ba thành viên còn lại của F4 cũng có những hành trình riêng sau thành công của Vườn Sao Băng. Kim Hyun Joong, người đảm nhận vai Yoon Ji Hoo, vốn đã nổi tiếng với tư cách thành viên nhóm nhạc SS501 trước khi tham gia bộ phim. Vai diễn chàng công tử dịu dàng, biết chơi violin giúp anh tiếp tục gia tăng sức hút, đặc biệt tại thị trường Nhật Bản. Tuy nhiên, sự nghiệp của nam nghệ sĩ sau đó chịu ảnh hưởng nặng nề bởi những tranh chấp đời tư và cáo buộc bạo hành với bạn gái cũ.

Kim Bum - chàng So Yi Jung đào hoa - tiếp tục theo đuổi diễn xuất và ghi dấu qua các bộ phim như That Winter, The Wind Blows, Mrs. Cop 2, Tale Of The Nine Tailed, Law School... So với thời điểm đóng F4, nam diễn viên có sự thay đổi rõ rệt về hình ảnh, trưởng thành hơn và thường đảm nhận những vai diễn có chiều sâu tâm lý.

Trong khi đó, Kim Joon, người đóng Song Woo Bin, vốn là thành viên nhóm nhạc T-Max. Sau bộ phim, anh tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực giải trí nhưng không duy trì tần suất xuất hiện dày đặc như những người đồng nghiệp. Anh dần chuyển hướng sang các hoạt động cá nhân và cuộc sống riêng.

Ảnh: Soompi

Sau 17 năm, Vườn Sao Băng có thể không còn là tác phẩm mới mẻ về nội dung hay cách xây dựng nhân vật, nhưng sức sống của bộ phim vẫn nằm ở ký ức mà nó để lại với một thế hệ khán giả. Những mái tóc xoăn, bộ đồng phục Shinhwa, nhóm F4 và câu chuyện tình giữa nàng Cỏ với chàng công tử nhà giàu từng là một phần tuổi trẻ của không ít người. Với dàn diễn viên, đây cũng là tác phẩm mang đến dấu ấn sâu sắc trong sự nghiệp.