Phim Hàn mới chiếu đã gây sốc với cảnh 18+ căng đét: Nữ chính đẹp thôi rồi, càng xem càng xấu hổ

Bên cạnh cơn sốt mang tên Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không? đang phủ sóng mạng xã hội, màn ảnh Hàn Quốc lại vừa có thêm một bộ phim mới được ra mắt mang tên Baby Đến Rồi (tựa Anh: Positively Yours).

Baby Đến Rồi được giới thiệu là một bộ phim hài - lãng mạn, xoay quanh mối quan hệ bắt đầu từ cuộc tình một đêm giữa hai con người cùng chung quan điểm không bao giờ kết hôn. Phim có sự tham gia của hai gương mặt quen thuộc là Choi Jin Hyuk và Oh Yeon Seo.

Baby Đến Rồi là phim hài - lãng mạn do Choi Jin Hyuk và Oh Yeon Seo đóng chính.

Trong phim, Choi Jin Hyuk vào vai Kang Du Jun, một thiếu gia chaebol thế hệ thứ hai với vẻ ngoài hoàn hảo và cuộc sống tưởng chừng không có gì để chê. Sau biến cố mất đi người anh trai, Kang Du Jun dồn toàn bộ tâm sức cho gia đình và công ty, đồng thời quyết định khép lại hoàn toàn suy nghĩ về hôn nhân. Thế nhưng, mọi kế hoạch của anh bất ngờ đảo lộn sau một đêm bốc đồng.

Oh Yeon Seo đảm nhận vai nữ chính Jang Hui Won. Sở hữu vẻ ngoài cực kỳ xinh đẹp, có nét mạnh mẽ và sang trọng, cô được khen rất hợp để thể hiện hình tượng người phụ nữ hiện đại "điểm 10 cho sự nghiệp, điểm 0 cho tình yêu".

Bộ phim xoay quanh câu chuyện của một cặp đôi chung lý tưởng nói không với hôn nhân. Dẫu vậy, một đêm mặn nồng ngoài ý muốn đã khởi đầu cho tình yêu định mệnh của họ.

Trong phim nhân vật Jang Hui Won bị ám ảnh bởi cuộc hôn nhân đổ vỡ của cha mẹ và lớn lên dưới sự kiểm soát hà khắc của người mẹ lạnh lùng. Chính vì vậy, cô ấy đã lựa chọn cuộc sống độc thân và đóng chặt cánh cửa hôn nhân. Thế nhưng, một đêm mặn nồng ngoài dự tính đã khiến cuộc sống vốn trật tự của cô rẽ sang hướng hoàn toàn khác.

Đáng chú ý, ngay tập mở màn, Baby Đến Rồi đã khiến khán giả đứng hình khi tung ra một cảnh 18+ kéo dài, được dàn dựng đầy lãng mạn nhưng cũng không kém phần táo bạo. Nhiều người thừa nhận vừa phấn khích, vừa ngượng ngùng khi theo dõi, nhất là trước nhan sắc quyến rũ và thần thái cuốn hút của Oh Yeon Seo trong phân đoạn này.

Ngay trong tập 1, Baby Đến Rồi đã "đánh úp" khán giả với một cảnh 18+.

Phân cảnh này lãng mạn nhưng không kém phần nóng bỏng, táo bạo, khiến người xem thích thú.

