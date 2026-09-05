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Phim Hàn hay xuất sắc được Tổng thống viết thư chúc mừng: Nữ chính tạo ra lịch sử, nam chính đẳng cấp nhất showbiz

Thu Phong
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Bộ phim Hàn nào mà lại nhận vinh dự lớn tới thế?

Ngày 4/9 vừa qua, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã có bài viết chúc mừng đạo diễn Lee Chang Dong sau khi nhà làm phim kỳ cựu được vinh danh với giải Auteur Award tại Liên hoan phim Mill Valley lần thứ 49. Đồng thời, ông cũng gửi lời chúc may mắn đến ekip bộ phim Possible Love.

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Bài đăng chúc mừng của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.

Nguyên văn bài viết của tổng thống:

"Thế giới điện ảnh của đạo diễn Lee Chang Dong đã tỏa sáng.

Tôi cùng toàn thể người dân xin gửi lời chúc mừng chân thành nhất đến đạo diễn Lee Chang Dong nhân dịp ông được nhận giải thưởng Auteur Award tại Liên hoan phim Mill Valley lần thứ 49.

Bản thân tôi cũng đã vô cùng ấn tượng với thế giới tác phẩm của đạo diễn Lee Chang Dong khi xem Peppermint Candy. Từ Oasis, Secret Sunshine, Poetry cho đến Burning, góc nhìn sâu sắc của đạo diễn về con người và cuộc sống đã lay động trái tim của biết bao khán giả.

Tôi càng vui mừng hơn khi những thành quả từ hành trình bền bỉ theo đuổi con đường riêng của đạo diễn trong suốt thời gian qua đã được ghi nhận bằng giải Auteur lần này.

Tôi được biết tác phẩm mới Posssible Love cũng đã được mời tham dự hạng mục tranh giải tại Liên hoan phim Quốc tế Venice lần thứ 83. Sau chiến thắng tại Mill Valley, tôi sẽ cùng người dân ủng hộ và chúc đạo diễn tiếp tục đón nhận những tin vui tại Venice.

Một lần nữa, xin chân thành chúc mừng đạo diễn".

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Possible Love xoay quanh hai cặp vợ chồng có hoàn cảnh sống hoàn toàn khác biệt. Mi Ok và Ho Seok thuộc tầng lớp lao động, đã ở bên nhau từ thời trung học và hiện có một cậu con trai 10 tuổi ít nói. Cuộc sống của gia đình họ vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề từ biến cố Ho Seok bị sa thải khỏi nhà máy sau một cuộc đình công của công đoàn bị trấn áp bằng bạo lực.

Trong khi đó, Ye Ji là một nữ đạo diễn phim tài liệu có cuộc sống khá giả bên người chồng doanh nhân Sang U. Khi quyết định thực hiện một bộ phim về vấn đề sa thải người lao động, Ye Ji muốn Mi Ok và Ho Seok trở thành những nhân vật chính xuất hiện trước ống kính của mình.

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Bên cạnh tên tuổi của đạo diễn Lee Chang Dong, Possible Love còn gây chú ý nhờ sở hữu dàn diễn viên cực kỳ chất lượng.

Jeon Do Yeon là một trong những nữ diễn viên hàng đầu của điện ảnh Hàn Quốc, từng làm nên lịch sử khi trở thành Ảnh hậu Cannes đầu tiên của xứ kim chi. Trong khi đó, Sol Kyung Gu cũng là ngôi sao đẳng cấp hàng đầu showbiz Hàn khi nhiều lần được vinh danh tại bộ ba giải thưởng điện ảnh danh giá Baeksang, Rồng Xanh và Đại Chung. Hai cái tên còn lại là Jo In Sung và Cho Yeo Jung cũng đều là những diễn viên thực lực đình đám, sở hữu nhiều tác phẩm gây tiếng vang trong sự nghiệp.

Với Lee Chang Dong đứng sau máy quay cùng bộ tứ Jeon Do Yeon - Sol Kyung Gu - Jo In Sung - Cho Yeo Jung, Possible Love hứa hẹn sẽ mang tới một “bữa đại tiệc diễn xuất” cho những người yêu điện ảnh khi chính thức ra rạp vào ngày 23/9 tới.

Bản dịch của fanpage Sul Kyung Gu Vietnam Fanpage • SKGVN

Con gái ruột kể về những ngày cuối đời của nhạc sĩ Phú Quang: Đút cho cha một giọt cà phê, cùng nghe nhạc
Tags

Jeon Do Yeon

Sol Kyung Gu

Jo In Sung

Cho Yeo Jung

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