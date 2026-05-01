Phim "Đại tiệc trăng máu 8" thế nào giữa "bão" ồn ào nữ chính Miu Lê?

Minh Khuê
Phim "Đại tiệc trăng máu 8" do Phan Gia Nhật Linh đạo diễn đang ở thế "lửng lơ" giữa những ồn ào quanh nghi vấn Miu Lê vướng bê bối ma túy.

Phim "Đại tiệc trăng máu 8" quy tụ dàn diễn viên: Vân Sơn, Miu Lê, Liên Bỉnh Phát, Lê Khánh, Quốc Khánh, Quỳnh Lý, Hứa Vĩ Văn… Tác phẩm chính thức ra rạp từ ngày 24-4, tham gia tranh tài đường đua phim Việt mùa Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30-4.

Theo thống kê từ trang Box Office Vietnam, tính đến sáng 12-5, phim "Đại tiệc trăng máu 8" thu về hơn 32 tỉ đồng. Hiện tại, phim vẫn đang được chiếu tại các rạp với số suất chiếu thấp, chỉ khoảng 293 suất tính theo ngày.

Miu Lê trong phim "Đại tiệc trăng máu 8"

Với 32 tỉ đồng, "Đại tiệc trăng máu 8" được nhận định là phim doanh thu không như kỳ vọng, đối diện với thua lỗ.

Mọi chuyện trở nên rắc rối hơn cho số phận của phim nữ chính Miu Lê gây bất ngờ khi trở thành tâm điểm chú ý của công chúng.

Ngày 11-5, Công an xã Cát Hải (TP Hải Phòng) xác nhận đã nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc một số đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định nhóm đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy gồm 6 đối tượng, trong đó có những người nổi tiếng như Lê Ánh Nhật (SN 1991, tức ca sĩ Miu Lê, trú tại TP HCM); Vũ Khương An (SN 1995, trú tại TP.HCM); Trần Đức Phong (SN 1993, Hà Nội)...

Trong quá trình làm việc, các đối tượng đã thừa nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước nghi vấn Miu Lê vướng bê bối ma túy, công ty quản lý của cô là KIM Entertainment ghi nhận những luồng thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Họ cho biết đang phối hợp cùng các cá nhân và đơn vị liên quan để tiến hành xác minh thực hư, cũng như xử lý vụ việc.

Họ cam kết xác minh, xử lý vụ việc "khách quan nhất có thể", đồng thời xin lỗi khán giả vì những thông tin tiêu cực.

Miu Lê hóa thân một TikToker đóng phim

Phim do Phan Gia Nhật Linh đạo diễn

Đoàn phim "Đại tiệc trăng máu 8" vẫn giữ im lặng, chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về vụ việc. Các suất chiếu của phim cũng vẫn được xếp lịch tại các cụm rạp như bình thường.

Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường ngày 11-5 thông tin các cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ về việc diễn viên Miu Lê dính líu đến sử dụng trái phép chất ma túy, xử lý theo quy định của pháp luật. Quá trình điều tra vẫn đang diễn ra và chưa có kết luận từ cơ quan công an.

"Sau khi có kết luận cuối cùng từ cơ quan điều tra, Cục đánh giá mức độ ảnh hưởng để xử lý trên cơ sở Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành" - Cục trưởng Đặng Trần Cường nói.

