Phim 18+ Hàn Quốc sốc nhất 2025: Nữ chính thoại câu nào chấn động câu đó, không thể tưởng tượng nổi

Aema là bộ phim 18+ gốc Netflix vừa ra mắt và đang khiến dân tình bàn tán xôn xao. Chỉ cần nghe qua đề tài của phim thôi đã đủ khiến nhiều người ngạc nhiên: bộ phim khắc họa hậu trường sản xuất một tác phẩm 18+ đình đám có thật trong lịch sử điện ảnh Hàn, mang tên Madame Aema. Tác phẩm này xuất hiện từ thập niên 80, thời kỳ chính phủ nới lỏng kiểm duyệt, Madame Aema trở thành phim người lớn chính thống đầu tiên của Hàn, kéo dài hơn 10 phần, doanh thu cực kỳ khủng.

Lấy bối cảnh thời hoàng kim đó, Aema xoay quanh nhân vật Hee Ran (Honey Lee) - minh tinh nóng bỏng số một Hàn Quốc thập niên 80. Đang ở đỉnh cao, Hee Ran lại muốn rũ bỏ quá khứ phim nóng để tìm hướng đi khác. Nhưng đang là minh tinh, là bộ mặt của dòng phim thì người trong ngành đâu dễ buông tha cho cô. Giám đốc hãng phim bắt cô phải đóng thêm một tác phẩm cuối, nếu muốn được “giải thoát”. Và bộ phim đó chính là Madame Aema - tác phẩm định hình lại lịch sử dòng phim 18+ Hàn.

Cay đắng hơn, Hee Ran không còn là vai chính mà bị đá sang tuyến phụ. Vai nữ chính nay thuộc về Joo Ae (Bang Hyo Rin) - tân binh trẻ, đẹp, táo bạo với vòng một khủng và tham vọng không giới hạn. Thế là cuộc chiến giữa hai người phụ nữ nổ ra: một bên là minh tinh kỳ cựu, một bên là gương mặt mới liều lĩnh. Họ đấu đá, mỉa mai, thậm chí văng lời cay độc đậm chất "người lớn" ngay trên phim trường. Mọi chuyện càng căng thẳng khi tác phẩm của họ còn đứng trước nguy cơ bị kiểm duyệt thẳng tay, có thể không bao giờ ra rạp.

Nghe qua, nhiều người nghĩ Aema là một phim hài đen gắn mác 18+ nhưng thực tế đây là tác phẩm cực kỳ sâu cay, không nhiều cảnh nóng hay bạo lực giết chóc như nhiều phim 18+ khác nhưng vẫn khiến khán giả cực kỳ sốc. Thậm chí không ngoa khi nói đây là phim 18+ sốc nhất Hàn Quốc năm nay khi chưa từng có một dự án nào dám khai thác trực diện 1 đề tài nhạy cảm như thế. Phim bóc trần những góc tối của ngành công nghiệp phim người lớn, đồng thời lột tả sự khắc nghiệt trong giới Chungmuro. Từ mâu thuẫn quyền lực, cạnh tranh ngầm đến sự kiểm duyệt gắt gao, tất cả được dựng lại vừa trần trụi vừa đầy tính châm biếm. Đặc biệt, thông điệp nữ quyền được khai thác tinh tế hơn nhiều phim cùng đề tài. Ở đây, phụ nữ không chỉ khóc lóc than thân mà còn sắc bén, dữ dội, biết chống trả và sau đó hỗ trợ nhau.

Điểm sáng lớn nhất nằm ở dàn diễn viên. Honey Lee là minh tinh gắn liền với hình tượng sang trọng và những vai diễn hài hước đã có màn lột xác ngoạn mục. Cô nhập vai một nữ hoàng phim nóng từng trải, cay đắng nhưng vẫn ngạo nghễ. Từng ánh mắt, câu thoại của Honey Lee đều khiến khán giả sởn gai ốc, chứng minh đẳng cấp chị đại không thể thay thế. Thế nhưng, bất ngờ lớn nhất lại đến từ Bang Hyo Rin. Tân binh này gần như cướp hết spotlight với màn hóa thân Joo Ae bốc lửa và cực kỳ táo bạo. Không chỉ khoe nhan sắc nóng bỏng, Bang Hyo Rin còn khiến khán giả sốc óc vì thoại 18+ sâu cay, đầy mỉa mai, sẵn sàng đối đầu trực diện với nhân vật Honey Lee. Mỗi lần cô xuất hiện là một lần người xem nín thở chờ đợi xem Joo Ae sẽ dùng những từ ngữ gì để đá xẻo đối thủ của mình.