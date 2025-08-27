Phim 18+ Hàn Quốc hay nhất thế kỷ 21: Nữ chính đã đẹp còn hot rần rần, xem 3 lần vẫn không chán

Các bộ phim 18+ đầy nóng bỏng nhưng cũng không kém phần nghệ thuật và sâu sắc luôn được xem là "đặc sản" của điện ảnh Hàn Quốc. Những năm gần đây, màn ảnh xứ Kim Chi mang tới nhiều tác phẩm ấn tượng ở thể loại này, nhưng nổi bật bậc nhất phải kể đến Parasite (Ký Sinh Trùng).

Parasite: Bộ phim 18+ khiến ai xem cũng phải suy ngẫm

Câu chuyện phim Parasite xoay quanh câu chuyện của hai gia đình với khoảng cách giàu nghèo như trời với đất là gia đình ông Kim và gia đình ông Park.

Gia đình ông Kim gồm có 4 người là ông bố Kim Ki Taek, bà mẹ Park Chung Sook, cậu con trai cả Kim Ki Woo và cô con gái út Kim Ki Jung. Trong quá khứ, Kim Ki Taek từng là một vận động viên thể thao có thành tích. Thế nhưng những ngày tháng ấy chỉ còn là dĩ vãng mà thôi. Giờ đây, ông cùng cả gia đình đang phải sống cuộc đời "đáy xã hội".

Parasite khắc họa sự đối lập giữa gia đình nghèo khổ của ông Kim...

Họ kiếm cơm bằng nghề dán vỏ hộp pizza, nhưng nguồn thu ấy chỉ đủ để họ giật gấu vá vai. Dĩ nhiên, khi mà hôm nay ăn gì còn là dấu hỏi, thì gia đình ông Kim cũng chẳng kiếm đâu ra một căn nhà khang trang để ở. Thay vào đó, cả nhà 4 người chen chúc nhau trong một không gian dưới tầng hầm.

Trái ngược với sự túng quẫn của gia đình ông Kim, gia đình ông Park lại sống cuộc đời đầy vinh hoa phú quý. Người cha Park Dong Ik đảm nhận chức CEO trong một tập đoàn lớn. Ông có người vợ là bà Choi Yeon Kyo và cô con gái Park Da Hye.

...và cuộc sống giàu sang của gia đình ông Park.

Dĩ nhiên, hai gia đình này thuộc hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Sợi dây định mệnh giữa họ đáng ra không thể giao nhau, cho đến người bạn của Kim Ki Woo nhờ anh chàng làm gia sư cho Park Da Hye, với mong muốn cậu ta sẽ thay mình "giữ chỗ" làm rể trong gia đình hào môn này.

Cảm nhận đây là cơ hội để đổi đời, cô con gái út Kim Ki Jung lên kế hoạch để cả gia đình của họ có thể sống bám víu vào gia đình ông Park, giống như cái tên Ký Sinh Trùng của bộ phim này vậy. Thế nhưng, ở đời mọi thứ không phải lúc nào cũng được như ý và những sự kiện không ngờ ập đến khiến những tính toán của gia đình ông Kim đứng trước nguy cơ bị phá vỡ.

Giá trị được giới chuyên môn công nhận: Phim 18+ Hàn Quốc hay nhất thế kỷ 21

Parasite là một bộ phim 18+ nên tất nhiên cũng sẽ có những cảnh quay nóng bỏng. Thế nhưng khi nhắc tới tác phẩm này, thứ mà người ta nhớ đến đầu tiên là những giá trị hiện thực đáng suy ngẫm mà nó đề cập tới, cũng như những thành công vang dội mà phim đạt được.

Thông qua câu chuyện của gia đình ông Park, ông Kim và cả bà quản gia Gook Moon Gwang, bộ phim mang những sự đối lập giàu nghèo, khác biệt giai cấp, những mặt tối của lòng người và nhu cầu được hạnh phúc của mỗi chúng ta lên trên màn ảnh rộng.

Tại LHP Cannes 2019, Parasite đã vinh dự thắng giải Cành Cọ Vàng, trở thành bộ phim đầu tiên trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc làm được điều này. Không chỉ vậy, tác phẩm của đạo diễn Bong Joon Ho còn chiến thắng với số phiếu bầu tuyệt đối, điều mà suốt 6 năm trời kể từ sau Blue Is the Warmest Colour (2013) chưa có phim nào làm được.

Chưa hết, tại giải Oscar 2020, Parasite một lần nữa làm nên lịch sử khi thắng 4 hạng mục quan trọng là Kịch bản gốc xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Phim quốc tế xuất sắc nhất và Phim xuất sắc nhất. Nhờ thế, nó được tán tụng là tác phẩm nâng tầm vị thế của điện ảnh Hàn Quốc trên trường quốc tế.

Parasite đạt được những thành công vang dội.

Cho những ai chưa biết, Parasite cũng được vinh danh là Phim hay nhất thế kỷ 21 bởi tạp chí New York Times. Đây là kết quả của một cuộc bình chọn với các lá phiếu đến từ 500 người có ảnh hưởng tới nền điện ảnh toàn cầu.

Dàn diễn viên thực lực góp phần tạo nên thành công của bộ phim 18+ chấn động toàn cầu

Góp phần tạo nên thành công rực rỡ cho Parasite là dàn diễn viên thực lực hàng đầu của màn ảnh Hàn Quốc. Đó toàn là những gương mặt cực kỳ quen thuộc với những người yêu phim như Song Kang Ho, Cho Yeo Jeong, Choi Woo Sik, Lee Jung Eun...

Tài tử Song Kang Ho vào vai Kim Ki Taek. Đây là gương mặt quá đỗi quen thuộc với khán giả yêu phim Hàn, được mệnh danh là ông hoàng phòng vé.

Vai ông Park được đảm nhận bởi cố diễn viên Lee Sun Kyun.

Cho Yeo Jeong thể hiện vai bà Park. Cô được biết đến như là "nữ hoàng cảnh nóng" của màn ảnh Hàn, từng góp mặt ở những bộ phim 18+ nổi tiếng như Người Hầu, Hậu Cung hay Người Giấu Mặt.

Choi Woo Sik đảm nhận vai cậu con trai cả của gia đình ông Kim. Anh được khán giả yêu mến qua các bộ phim Sát Thủ Nhân Tạo, Our Beloved Summer hay gần đây là Melo Movie.

Park So Dam đảm nhận vai cô con gái út của gia đình họ Kim.