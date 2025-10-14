Phim 18+ Hàn Quốc hay ác liệt nhất định phải xem: Nữ chính đẹp hết nấc, cày 5 lần còn chưa đã

Bộ phim 18+ The Cursed vừa ra mắt tại Hàn Quốc một thời gian, tuy không bùng nổ về doanh thu nhưng lại được giới chuyên môn đánh giá cao. Tác phẩm do đạo diễn Hong Won Ki cầm trịch, quy tụ dàn diễn viên đình đám như Yoo Jae Myung, Seo Young Hee, Solar (MAMAMOO), và đặc biệt là Moon Chae Won, mỹ nhân khiến khán giả phải thốt lên “đẹp tới mức ám ảnh”. Ngay từ khi mới công chiếu vào tháng 9 vừa qua, The Cursed đã khiến mạng xã hội bùng nổ với hàng loạt lời khen có cánh: “Phim Hàn ám ảnh nhất năm”, “nữ chính đẹp đến không chịu nổi”, “xem tới lần thứ 5 vẫn rợn người vì diễn xuất và nhan sắc của Moon Chae Won”.

Không còn là nàng thơ dịu dàng quen thuộc của Good Doctor hay Innocent Man, Moon Chae Won trong The Cursed như lột xác hoàn toàn. Cô hóa thân thành nhân vật bị cuốn vào một “chợ ma” - nơi con người có thể đánh đổi bất cứ thứ gì để đạt được mong muốn sâu thẳm nhất. Một nhân vật vừa quyến rũ, vừa u ám, vừa khiến người ta thương lại vừa sợ. Moon Chae Won thể hiện mọi sắc thái của người phụ nữ đứng bên ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối bằng ánh mắt biết nói, những cử chỉ chậm rãi nhưng chất chứa ham muốn, dằn vặt và cả tuyệt vọng.

Moon Chae Won quá đẹp và ma mị trong bộ phim 18+

Điều khiến The Cursed được ca ngợi không chỉ nằm ở cốt truyện siêu thực lôi cuốn, mà còn ở cách đạo diễn Hong Won Ki khai thác yếu tố 18+ trong lớp vỏ nghệ thuật đầy tinh tế. Nhiều khán giả nhận xét rằng “đây là phim 18+ nhưng lại đẹp như một giấc mơ tội lỗi”. Và chính Moon Chae Won là linh hồn của giấc mơ đó, khi cô vừa đẹp, vừa bí ẩn, mạ mi, lại vừa nguy hiểm theo cách khó ai cưỡng nổi.

Điểm cộng lớn của phim còn nằm ở phần hình ảnh và bối cảnh. Một phần The Cursed được ghi hình tại Việt Nam tuy nhiên ekip làm phim không tiết lộ hình ảnh cụ thể để khán giả phải ra rạp xem phim và thường thức. Những khung hình đẫm sương, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt Moon Chae Won giữa dòng sông tĩnh lặng khiến nhiều người xem không khỏi rùng mình.

Nội dung phim đi sâu vào mặt tối của khát vọng con người, khi người ta sẵn sàng đánh đổi cả linh hồn để đạt được điều mình muốn. Nhưng thay vì triết lý nặng nề, bộ phim 18+ The Cursed kể chuyện bằng nhịp điệu nhanh, xen lẫn giữa rùng rợn và gợi cảm, khiến người xem không thể rời mắt. Có người nhận xét rằng đây là bộ phim “vừa khiến tim đập nhanh, vừa khiến da nổi gai, vừa khiến đầu óc không ngừng suy nghĩ”. The Cursed là minh chứng cho việc phim 18+ không cần trần trụi để gây sốc. Từ bối cảnh, âm nhạc, ánh sáng cho đến diễn xuất, tất cả hòa quyện thành một trải nghiệm điện ảnh vừa quyến rũ, vừa rợn ngợp.