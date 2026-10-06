Phim 18+ đang gây sốt toàn cầu: Nữ chính quyến rũ nghẹt thở, đóng cảnh nóng nào là choáng cảnh đó

Bộ phim 18+ này chỉ mất khoảng 3 ngày để chiếm vị trí top 1 toàn cầu.

Chỉ vài ngày sau khi lên sóng Netflix, bộ phim 18+ Phía Đông Vườn Địa Đàng (East of Eden) đã nhanh chóng trở thành một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên nền tảng này. Bộ phim hiện vươn lên vị trí top 1 BXH Netflix toàn cầu, gây chú ý không chỉ bởi câu chuyện được chuyển thể từ tác phẩm văn học kinh điển mà còn nhờ màn hóa thân táo bạo của Florence Pugh. Trong vai Cathy Ames - người phụ nữ từng được xem là một trong những hình tượng “ác nữ” đáng sợ nhất văn học Mỹ - nữ diễn viên khiến khán giả khó rời mắt bởi vẻ đẹp quyến rũ, sắc sảo cùng hàng loạt phân cảnh trưởng thành gây choáng.

Florence Pugh mang đến một Cathy quá đẹp và quyến rũ

Ra mắt từ ngày 1/10, Phía Đông Vườn Địa Đàng mất khoảng 3 ngày để leo từ vị trí thứ 4 lên top 1 BXH Netflix toàn cầu theo ngày. Hiện phim cũng đang đứng top 4 Netflix Việt. Tốc độ tăng hạng này cho thấy sức hút đặc biệt của bộ phim ngay sau khi phát hành. Không phải một dự án giải trí đơn thuần dựa vào danh tiếng của nguyên tác, series phim 18+ mới của Netflix đang khiến câu chuyện về gia đình Trask được nhìn lại dưới một góc độ hiện đại và gai góc hơn, trong đó Cathy được đưa lên vị trí trung tâm.

Bộ phim 18+ đang đứng top 1 toàn cầu, cách biệt rất xa các đối thủ

Điểm khiến Cathy của Florence Pugh đặc biệt nằm ở sự đối lập. Cô sở hữu vẻ ngoài đẹp, quyến rũ và có sức hút gần như bản năng, nhưng phía sau đó lại là một nhân vật phức tạp, lạnh lùng và đầy tham vọng. Cathy không phải kiểu phản diện chỉ xuất hiện để tạo ra biến cố cho các nhân vật khác. Câu chuyện của series dành rất nhiều thời lượng để đi sâu vào quá khứ, những tổn thương và cách cô hình thành thế giới quan của riêng mình.

Đây cũng là một trong những thay đổi đáng chú ý nhất của bản chuyển thể Netflix. Trong nguyên tác của John Steinbeck, Cathy thường được nhớ đến như một biểu tượng của cái ác, một người phụ nữ thao túng, ích kỷ và gây ra hàng loạt bi kịch cho những người xung quanh. Nhưng series không muốn khán giả chỉ nhìn cô bằng hai chữ “ác nữ”. Thay vào đó, bộ phim đặt ra câu hỏi khó chịu hơn rằng điều gì đã biến Cathy thành con người ấy?

Bản phim 18+ được cho là thay đổi định kiến của khán giả về Cathy

Florence Pugh vì thế phải thể hiện một nhân vật luôn tồn tại giữa nhiều trạng thái đối lập. Cathy vừa có sức hút, vừa đáng sợ, vừa khiến người khác muốn đến gần, vừa khiến họ phải dè chừng. Nữ diễn viên đặc biệt phù hợp với kiểu vai này bởi cô không cần biến Cathy thành một mỹ nhân hoàn hảo theo kiểu cổ điển. Nét đẹp có phần sắc sảo, cá tính và trưởng thành của Florence Pugh khiến nhân vật càng trở nên khó đoán.

Và đúng như nhãn dáng của một bộ phim 18+, Phía Đông Vườn Địa Đàng không né tránh những yếu tố nhạy cảm trong câu chuyện của Cathy. Series có nhiều cảnh nóng, khỏa thân, cảnh bạo lực, máu me và những phân đoạn mang tính trưởng thành. Đáng chú ý, tình dục không hề mang tính câu view mà gắn trực tiếp với hành trình của Cathy, đặc biệt khi nhân vật dần nắm quyền kiểm soát cuộc sống của mình. Và với mức độ táo bạo của một tác phẩm Âu Mỹ chiếu trên sóng streaming, dễ hiểu khi các cảnh nóng trong phim dễ gây sốc cho khán giả vì sự trần trụi của nó.

Phim có nhiều cảnh nóng táo bạo

Về tổng thể, Phía Đông Vườn Địa Đàng đang tạo ra sức hút nhờ sự kết hợp khá hiếm giữa một nguyên tác văn học kinh điển, câu chuyện gia đình đầy bi kịch, một nữ chính có sức hút mạnh và cách chuyển thể sáng tạo, không ngại khai thác những vùng tối của nhân vật. Cảnh nóng, cái mác phim 18+ chắc chắn là một trong những yếu tố khiến bộ phim gây chú ý, nhưng càng xem, khán giả càng nhận ra sức hút thật sự nằm ở nội tâm các nhân vật.