Phim 18+ đang gây ức chế: Cảnh nóng nặng đô, nữ chính có hành động khó chấp nhận

Tính đến hiện tại, Whisper of Desire (Cánh Chim Giấu Tình) đã phát sóng được 7 tập và nhanh chóng trở thành cái tên gây bão khắp châu Á nhờ nội dung dán nhãn phim 18+ táo bạo, loạt cảnh nóng "nhức nhối" cùng bầu không khí drama ngột ngạt đậm chất phim Thái. Bộ phim đẩy khán giả vào vòng xoáy của ngoại tình, hôn nhân độc hại, ham muốn và những cuộc đối đấu quyền lực trong một gia tộc thượng lưu. Chính những yếu tố góp phần giúp Whisper of Desire trở thành hiện tượng màn ảnh nhỏ, thậm chí được xem là một trong những bộ phim 18+ gây tranh cãi nhất năm 2026.

Phim 18+ Whisper of Desire kể về cuộc đời của Shen (Perth Weerinthara), một tiểu thư xuất thân từ gia đình buôn gạo giàu có, quyết định kết hôn với Phoem (Film Thanapat), một công chức trẻ đầy triển vọng. Cuộc sống hôn nhân của họ ban đầu vô cùng ngọt ngào, tràn ngập tình yêu và hy vọng về tương lai. Tuy nhiên, không lâu sau đám cưới, Perm phải ra nước ngoài công tác nhiều tháng. Shen bị bỏ lại một mình trong nhà chồng, phải chịu áp lực nặng nề từ Lady Pannee (Nok Sinjai), người mẹ chồng nghiêm khắc chưa bao giờ thực sự chấp nhận cô là thành viên trong gia đình.

Trong quãng thời gian thiếu vắng chồng, Shen phải chịu đựng sự cô đơn cùng những tổn thương tinh thần kéo dài. Điều duy nhất giúp cô tiếp tục cố gắng là hy vọng một ngày Perm trở về để hàn gắn cuộc sống hôn nhân của cả hai. Thế nhưng khi anh quay lại, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Người đàn ông từng dịu dàng, yêu thương cô nay trở nên lạnh nhạt, xa cách và khó hiểu. Mắc kẹt trong cuộc sống ngột ngạt như chiếc lồng giam, Shen dần tìm thấy sự an ủi nơi Tone (Tate Henry Myron), chàng tài xế trẻ ấm áp, luôn lắng nghe và ở bên cô.

Sự đồng cảm giữa cả hai ngày càng lớn dần, biến thành thứ tình cảm khiến trái tim Shen rung động một lần nữa. Nhưng khi mối quan hệ ấy bắt đầu vượt qua ranh giới cho phép, Shen buộc phải đứng trước lựa chọn đau đớn: tiếp tục làm tròn bổn phận của một người vợ hay nghe theo tiếng gọi của trái tim.

Điểm khiến Whisper of Desire thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả là nhờ tình tiết táo bạo hơn so với mặt bằng phim truyền hình Thái hiện tại. Nhiều bài giới thiệu nhấn mạnh đây là series "nóng bỏng và gợi cảm nhất" của One31 trong nhiều năm, với loạt cảnh nóng chiếm phần lớn thời lượng, thao túng tâm lý và bầu không khí ngột ngạt xuyên suốt.

Điểm gây tranh cãi lớn nhất của phim 18+ Whisper of Desire chính là mối quan hệ tình cảm đầy phức tạp giữa Phoem, Shen và Tone. Ban đầu, Phoem được xây dựng như hình mẫu người chồng lý tưởng: lịch thiệp, có học thức và hết mực yêu vợ. Thế nhưng càng về sau, nhân vật dần bộc lộ sự lạnh lùng, ám ảnh quyền lực và xu hướng thao túng tâm lý Shen sau khi trở về từ chuyến công tác nước ngoài. Trong khi đó, Shen lại là người phụ nữ mắc kẹt trong cuộc hôn nhân nguội lạnh, liên tục bị mẹ chồng chèn ép và thiếu thốn tình cảm. Chính sự cô đơn ấy khiến cô dần rung động trước Tone.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Shen và Tone cũng bị đẩy vào "vùng xám" đạo đức khi cả hai nảy sinh tình cảm lúc Shen vẫn chưa chấm dứt hôn nhân với Perm. Điều này khiến khán giả chia phe dữ dội trên mạng xã hội Thái: một bên cho rằng Shen xứng đáng được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân độc hại để tìm kiếm hạnh phúc mới, trong khi bên còn lại nhận định bộ phim 18+ đang "lãng mạn hóa ngoại tình" bằng cách biến Tone thành hình mẫu nam phụ chữa lành hoàn hảo.

Tập 7 mới đây gây sốc người xem khi hé lộ phân cảnh Phoem bị hành hạ một cách vô lý. Anh bị người lớn trong nhà làm nhục và hành hung dù bản thân không làm gì sai quá rõ ràng. Và dù có chứng minh tình cảm với Shen, kể cả khi sự nam tính và phẩm giá bị vùi dập, người vợ của anh vẫn một lòng nhung nhớ Tone.

Ngoài tam giác tình cảm chính, mẹ chồng Lady Pannee do Nok Sinjai đóng được xem là một trong những phản diện đáng sợ nhất bộ phim 18+. Bà liên tục chì chiết, xúc phạm và kiểm soát Shen bằng những quy tắc gia phong hà khắc. Nhiều khán giả nhận xét nhân vật này mang đúng "mẹ chồng trong truyền thuyết" của dòng lakorn Thái Lan thời hoàng kim.

Trên mạng xã hội Thái Lan lẫn nhiều diễn đàn châu Á, không ít khán giả bày tỏ sự khó chịu trước hướng khai thác ngày càng nặng đô của Whisper of Desire. Đặc biệt sau tập 7, nhiều người cho rằng bộ phim 18+ đang lạm dụng các tình tiết bạo lực và cảnh nóng để hút view. Phân đoạn Tone bị hành hung vào điểm nhạy cảm bị đánh giá là phản cảm, không cần thiết và khiến người xem ám ảnh.

Một số bình luận của netizen: - Trời ơi, lâu lắm rồi mới xem bộ phim nào vô lý như cái phim 18+ này. - Phim gì hở tí là hành sự nhau, mệt đầu. - Phim 21+ chứ phim 18+ đã là gì. - Cuốn thì cuốn thật nhưng nhiều drama quá, nhồi quá nhiều tình tiết. - Tôi muốn tập cuối nữ chính phải trả giá, không thể chấp nhận được hành động của cô ta. - Không bênh nữ chính được, biết chồng bị bố mình hành hạ như vậy mà lại chỉ nhớ đến người tình.

