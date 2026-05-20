Nhiều nghệ sĩ bị bắt vì ma túy, 1 nữ NSƯT đình đám nói góc khuất đáng sợ: "Họ coi đó là sành điệu"

Những ngày gần đây, câu chuyện nhiều người nổi tiếng vướng vòng lao lý vì liên quan đến chất cấm đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Giữa làn sóng tranh luận gay gắt trên mạng xã hội, NSƯT Hạnh Thúy bất ngờ đăng tải một bài viết dài trên trang cá nhân, chia sẻ góc nhìn đầy suy ngẫm về vấn đề này.

Nữ nghệ sĩ khẳng định rõ quan điểm: "Tôi không bao giờ ủng hộ sử dụng chất cấm. Không bao giờ ủng hộ việc làm vi phạm pháp luật". Tuy nhiên, thay vì chỉ lên án, chị muốn nhìn câu chuyện ở một góc độ "mềm mại và gần hơn".

Theo Hạnh Thúy, nhiều người tìm đến chất kích thích không phải vì ý thức được mức độ nguy hiểm, mà bởi họ xem đó là một thứ "sành điệu", một cách để hòa nhập vào các cuộc vui.

Nữ nghệ sĩ kể: "Tôi đã chứng kiến một người quen trong 1 buổi tối hít hơn 10 trái "bóng cười", 50 nghìn/trái, theo bạn là rẻ hơn nhiều chỗ, không gây nghiện, chỉ làm vui, không có tác hại. Có lần cũng thấy vài anh trong bóp có vài viên xanh hoặc hồng, để dành đi chơi với bạn. Và coi đó là 'đẳng cấp sành điệu'…

Tất nhiên những việc tôi chứng kiến đã hơn 10 năm, thậm chí hơn 30 năm rồi. Nhưng một điểm chung của những người đó (nếu không tự ý thức và dừng lại được) là tan nát. Tự cuộc đời tan nát, vì đến lúc không ai dám hợp tác, không ai dám mời. Và sự nghiệp tan tành".

Theo Hạnh Thúy, chính những người trong cuộc cũng từng thừa nhận: "Tại tao hư, biết mình hư, mà không ngừng lại được". Lúc đầu chỉ cho vui, sau thì cứ vịn vào đấy mà vui, rồi thì từ vui chuyển thành hết vui.

Nữ nghệ sĩ chia sẻ thêm: "Có một điều đáng sợ là: đa số người ta không bước vào những thứ đó với suy nghĩ ‘tôi sẽ nghiện’ mà bước vào bằng tâm lý ‘thử cho biết’, ‘một lần không sao’, rồi ‘ít ít không sao’, ‘tôi sẽ ngừng lại được’, ‘tôi không có nghiện, tôi chỉ chơi vui thôi’, ‘mình kiểm soát được’".

NSƯT Hạnh Thúy cho rằng nỗi sợ lớn nhất không phải ở thời điểm một người bắt đầu thử chất kích thích, mà là khi họ nhận ra bản thân đang tuột dốc dần, nhưng không còn đủ khả năng dừng lại.

"Những thứ từng khiến con người cảm thấy "bay lên" lại bắt đầu kéo mình xuống. Những thứ bạn cho là “thú vui” không chỉ lấy tiền. Nó lấy luôn khả năng cảm thấy hạnh phúc, khả năng làm người bình thường. Đáng sợ nhất không phải lúc người ta chơi mà đáng sợ nhất là lúc người ta biết mình đang hư hao dần… nhưng không dừng lại được nữa", cô viết.

Khép lại bài viết, Hạnh Thúy gửi gắm thông điệp khiến nhiều người suy ngẫm: "Nếu bạn còn đang đứng ngoài những thứ đó, xin đừng bao giờ thử để biết. Bởi có những thứ biết rồi… rất khó để không biết nữa".

Nữ nghệ sĩ cũng bày tỏ sự cảm thông với những người đã lỡ mắc kẹt trong vòng xoáy nghiện ngập, đồng thời mong họ đủ can đảm tìm kiếm sự giúp đỡ trước khi mọi chuyện đi quá xa.