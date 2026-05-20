Mẹ đơn thân 4 con là nữ hoàng nhạc đỏ: "Em chỉ muốn là bến đỗ an yên nhất của cuộc đời anh"

Ở tuổi 50, ca sĩ Anh Thơ vẫn khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ bởi vẻ đẹp đằm thắm, giọng hát ngọt ngào và nguồn năng lượng tích cực trong cuộc sống.

Mới đây, "nữ hoàng nhạc đỏ" tiếp tục thu hút sự chú ý khi đăng tải dòng trạng thái đầy cảm xúc trên trang cá nhân: "Giữa rừng tre xanh ngát, em chỉ muốn là bến đỗ an yên nhất của cuộc đời anh". Chia sẻ của cô nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ.

Bức ảnh Anh Thơ đăng kèm theo chia sẻ "em chỉ muốn là bến đỗ an yên nhất của cuộc đời anh"

Nhiều khán giả cho rằng sau nhiều biến cố trong chuyện tình cảm, Anh Thơ hiện tại dường như đã tìm được hạnh phúc của riêng mình. Đặc biệt là trong khoảng thời gian gần đây, cô liên tục đăng tải những dòng trạng thái bày tỏ tình cảm và nhắc đến "anh" như: "Người ta nói nắng buổi sáng rất tốt cho sức khỏe. Còn nụ cười của em thì tốt cho... trái tim anh", "Dịu dàng em có thừa, nhưng em chỉ muốn để dành sự dịu dàng ấy cho riêng một người"...

Anh Thơ sinh năm 1976 tại Thanh Hóa, là một trong những giọng ca tiêu biểu của dòng nhạc cách mạng và dân gian thính phòng Việt Nam. Cô sở hữu chất giọng soprano cao, trong trẻo và giàu cảm xúc, gắn liền với nhiều ca khúc nổi tiếng như Xa khơi, Khúc hát sông quê, Người con gái sông La, Tình ta biển bạc đồng xanh…

Nhờ phong cách biểu diễn sang trọng cùng kỹ thuật thanh nhạc vững vàng, cô được khán giả ưu ái mệnh danh là "nữ hoàng nhạc đỏ".

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, Anh Thơ còn khiến nhiều người nể phục bởi hành trình làm mẹ đơn thân của 4 người con. Sau đổ vỡ hôn nhân, nữ ca sĩ lựa chọn cuộc sống kín tiếng và tự mình chăm lo cho các con.

Dù cuộc sống có lúc nhiều áp lực, Anh Thơ vẫn giữ tinh thần lạc quan. Trên mạng xã hội, nữ nghệ sĩ thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị, khi là một chuyến đi giữa thiên nhiên, lúc là cảm xúc nhớ mẹ, nhớ gia đình sau những ngày bận rộn chạy show.