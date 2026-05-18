NSƯT Cát Tường thông báo khẩn

Mới đây, NSƯT Cát Tường gây chú ý khi đăng tải cảnh báo trên trang cá nhân về việc cô bị kẻ xấu giả mạo hình ảnh và giọng nói để quảng cáo, lừa đảo trên mạng xã hội. Nữ nghệ sĩ bày tỏ sự bức xúc và bất lực khi công nghệ AI đang bị lợi dụng ngày càng tinh vi.

Cát Tường viết: "Thật sự phẫn nộ và bất lực, tụi nó sử dụng tiếng nói của tôi, làm AI mặt tôi rồi quảng cáo, lừa đảo. Tường đã report nó rồi mà không biết được không? Cả nhà ai có thấy cái trang này hoặc những trang quảng cáo tương tự thì report giúp Tường và gửi cho Tường biết với nha! Nhờ bà con share thông tin giùm Tường với!”.

Dưới phần bình luận, nữ nghệ sĩ cho biết cô đã chủ động nhắn tin cảnh báo nhiều người có ý định mua hàng từ các trang giả mạo. "Tường đã nhắn tin cho tất các khách hàng hỏi mua trang đó là giả", Cát Tường chia sẻ.

Thông tin này nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Nhiều người bày tỏ sự lo ngại khi hiện nay công nghệ AI có thể tái tạo gương mặt, giọng nói giống người thật đến mức khó phân biệt.

Không ít nghệ sĩ Việt thời gian qua cũng trở thành nạn nhân của các hình thức giả mạo nhằm bán hàng, kêu gọi đầu tư hoặc quảng bá sản phẩm không rõ nguồn gốc.

Trước đó, Cát Tường từng nhiều lần lên tiếng cảnh báo khán giả về việc bị lợi dụng hình ảnh để lừa đảo. Năm 2024, nữ MC cho biết có nhiều đối tượng sử dụng hình ảnh của cô trong chương trình Bạn muốn hẹn hò để dụ dỗ người tham gia đóng tiền với số tiền lớn.

Cô khẳng định bản thân không bao giờ kêu gọi khán giả chuyển tiền qua mạng và mong mọi người tỉnh táo trước các thông tin bất thường.